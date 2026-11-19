O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, manifestou hoje o desejo de que Cristiano Ronaldo tenha uma verdadeira "festa e aprovação do país" pelo que representou para o desporto nacional e para a seleção.

"Acho que todos os portugueses têm pena (pela forma como deixou a seleção). Acima de tudo, por aquilo que ele representou para Portugal, merece ter uma homenagem do próprio país relativamente àquilo que ele foi e àquilo que ele representou para o próprio país", disse o dirigente, à margem da Celebração Olímpica, no Palácio da Bolsa, no Porto.

O responsável, que presidiu igualmente à Federação Portuguesa de Futebol durante boa parte da carreira internacional de Cristiano Ronaldo, desconhece os "contornos" que levaram à decisão do 'capitão' de não voltar a representar a seleção, mas deseja que ninguém esqueça o significado histórico do madeirense.

"Aquilo que eu tenho que reconhecer como português é uma enorme dificuldade, tristeza... mas é a lei da vida, um dia tinha que acabar a sua carreira (na seleção). Acima de tudo. que tenha a festa e a aprovação do país por aquilo tudo que fez em prol do desporto português e do próprio país", reforçou.

Cristiano Ronaldo foi atleta olímpico em Atenas2024, porém Fernando Gomes assumiu ser "prematuro" falar sobre eventual homenagem do COP, lembrando que este "continua a jogar futebol e é um mais do que digno representante do desporto português".

Já a ministra do desporto, Margarida Balseiro Lopes, destacou as notas do Primeiro Ministro e a sua de elogio ao atleta quando este anunciou o fim da sua disponibilidade para representar a seleção de Portugal, subscrevendo ainda "todas as palavras" de Fernando Gomes.