A BALANCAL apresenta amanhã, dia 25 de Novembro, pelas 16 horas, na destilaria Vinha Alta Spirits, localizada na Estrada do Livramento, n.º 172, nos Canhas, concelho da Ponta do Sol, aquele que é anunciado como o primeiro whisky produzido na Madeira, assinalando um momento inédito na história da produção de bebidas espirituosas da Região.

Desenvolvido pela Vinha Alta, Lda, na sua destilaria situada nos Canhas, concelho da Ponta do Sol, o projecto representa uma aposta no empreendedorismo, na inovação e na capacidade de criar novos produtos de elevado valor acrescentado a partir da Madeira.

Segundo nota à imprensa, a apresentação do primeiro whisky da Madeira será testemunhada pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.