Portugal garantiu hoje a qualificação para a segunda ronda de acesso ao Europeu de futebol de sub-17, ao vencer a Sérvia (2-1), em Oeiras, assumindo o primeiro lugar do grupo 6.

Em jogo disputado na Cidade do Futebol, a equipa das 'quinas' chegou à vitória com golos de Afonso Baldé (47) e António Pereira (62), este último já após a expulsão de Filip Lazovic nos sérvios, por acumulação de amarelos, aos 57.

O golo sérvio foi apontado por Pavle Ilic, aos 89 minutos, muito em cima do final do jogo, que ainda teve quatro minutos de descontos.

A Sérvia tinha chegado a esta terceira e última jornada com seis pontos e o apuramento garantido, mas Portugal acabou por vencer o grupo, ao somar agora sete pontos, encantoa Bulgária terminou em quarto, com quatro, e Andorra em último, com zero.

Os dois primeiros classificados rumam à próxima fase da Liga A.

O torneio inaugural de acesso ao Europeu de sub-17 apura 28 seleções para a próxima ronda da Liga A, que integra sete grupos de quatro equipas cada, com os vencedores a juntarem-se à anfitriã Letónia na fase final - se os bálticos ganharem a sua 'poule', o melhor segundo também se qualifica.

Portugal, detentor de três troféus continentais de sub-17 (2003, 2016 e 2025) e com quatro no antigo formato de sub-16 (1989, 1995, 1996 e 2000), tenta voltar à fase final da competição, após a ausência na edição de 2026, na qual defenderia o cetro conquistado no ano anterior, quando também conquistou o Campeonato do Mundo de sub-17 pela primeira vez.