O Governo Regional pretende aproveitar o crescimento do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) para atrair novas actividades económicas ligadas à indústria marítima, alargando a presença da Região a sectores como a gestão de frotas, os seguros, a consultoria, a engenharia, a tecnologia e a formação.

A ambição foi apresentada esta sexta-feira pelo secretário das Finanças, durante a conferência promovida pela Associação Fiscal Portuguesa, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A estratégia passa por transformar o crescimento do número de embarcações registadas em investimento e criação de valor acrescentado para a economia regional.

"A ambição é que a Madeira não seja apenas reconhecida como um lugar onde se registam navios, mas também como um território de referência para os serviços, o conhecimento, a inovação e as competências que sustentam a indústria marítima internacional", sublinhou Duarte Freitas.

No final de Setembro, o MAR contava com 1.299 navios comerciais, ocupando a terceira posição entre os registos da União Europeia e a 11.ª a nível mundial, em termos de tonelagem, segundo os dados apresentados.

A abertura do escritório European MAR, em Hamburgo, foi apontada como um exemplo da estratégia de internacionalização, que pretende aproximar a Madeira dos principais operadores e centros de decisão do sector.

Duarte Freitas destacou também a importância da cooperação com a República, saudando a aprovação, em Conselho de Ministros, da proposta de lei relativa à Zona Franca da Madeira, considerada fundamental para assegurar estabilidade e previsibilidade aos investidores.

A intervenção defendeu ainda que o MAR deve ser encarado como um activo estratégico nacional, cujo desenvolvimento exige uma responsabilidade partilhada entre os dois governos.