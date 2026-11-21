O Marítimo recebe hoje o Desportivo de Chaves, da II Liga, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. A partida está marcada para as 17:00.

A formação verde-rubra, que milita na I Liga, procura seguir em frente na prova perante um adversário do segundo escalão.

A jornada deste sábado inclui ainda a recepção do Sporting ao União da Serra, do Campeonato de Portugal, a partir das 18:00, e o confronto entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, às 20:30, no único duelo entre equipas da I Liga.

O Estoril Praia recebe o Felgueiras, enquanto Casa Pia e Arouca jogam nos terrenos do Atlético e do Mafra, respectivamente. AVS e Tondela protagonizam o único encontro entre equipas da II Liga.

A quarta eliminatória prossegue domingo, com destaque para a deslocação do Benfica ao terreno do Torreense, detentor do troféu, às 20:45.

Programa da quarta eliminatória

- Sexta-feira, 20 nov:

FC Porto (I) - Paredes (L3), 1-1 (1-1ap, 3-1gp)

- Sábado, 21 nov:

Atlético (L3) - Casa Pia (I), 11:00.

Mafra (L3) - Arouca (I), 14:00.

AVS (II) - Tondela (II), 15:00

Estoril Praia (I) - Felgueiras (II), 16:00.

Marítimo (I) - Desportivo de Chaves (II), 17:00.

Sporting (I) - União da Serra (CP), 18:00.

Vitória de Guimarães (I) - Sporting de Braga (I), 20:30.

- Domingo, 22 nov:

Sanjoanense (CP) - Académica (II), 11:00.

Gil Vicente (I) - Olhanense (D), 14:00.

Vianense (L3) - Rio Ave (I), 14:00.

Vitória de Sernache (L3) - Lusitânia de Lourosa (II), 14:00.

Farense (II) - Fátima (CP), 15:00.

Estrela da Amadora (I) - Portimonense (II), 18:00.

União de Leiria (II) - Leça (L3), 19:30.

Torreense (II) - Benfica (I), 20:45.