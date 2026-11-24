O projecto europeu REMORA, coordenado pela ARDITI, publicou um manifesto que defende o reconhecimento das regiões ultraperiféricas (RUP) como territórios estratégicos para a investigação, observação e proteção dos oceanos, propondo uma maior participação nas políticas e programas europeus.

Segundo comunicado enviado à imprensa, o documento destaca as condições únicas destas regiões para a investigação científica. As RUP representam cerca de 2,5 milhões de km² de zonas económicas exclusivas, distribuídas pelo Atlântico, Oceano Índico e Caraíbas, e reúnem ecossistemas que permitem estudar os efeitos das alterações climáticas e acompanhar a biodiversidade marinha.

O manifesto identifica quatro prioridades: reconhecimento estratégico; infraestruturas e financiamento; talento e cooperação científica; e representatividade. As propostas pretendem contribuir para a implementação do Pacto Europeu para os Oceanos, da iniciativa OceanEye e do futuro programa europeu de investigação e inovação (FP10).

O documento destaca também as capacidades científicas já existentes nas três regiões parceiras. Na Madeira, o Observatório Oceânico da Madeira (OOM/ARDITI) utiliza tecnologia de deteção acústica distribuída, aplicada a um cabo submarino que pode atingir 125 quilómetros, para monitorizar fenómenos como a atividade sísmica e a ondulação. Nos Açores, o instituto OKEANOS, da Universidade dos Açores, desenvolve investigação sobre ecossistemas marinhos vulneráveis e montes submarinos. Na Reunião, o CITEB trabalha nas áreas da economia azul, biodiversidade tropical e monitorização das pescarias do Oceano Índico.

Para Evelyne Tarnus, presidente da Ruizia e coordenadora científica do REMORA, o manifesto identifica formas de integrar melhor as capacidades destas regiões nos sistemas europeus de investigação e observação do oceano.

"As regiões ultraperiféricas dispõem de infraestruturas, equipas científicas e redes de cooperação que já contribuem para o conhecimento e a observação do Oceano. O manifesto REMORA identifica formas de ligar melhor estas capacidades aos sistemas europeus de investigação e observação e de reforçar o seu contributo para as políticas europeias do Oceano". Coordenadora científica do REMORA

Financiado pelo programa Horizonte Europa (2024–2027), o REMORA reúne o Observatório Oceânico da Madeira, o instituto OKEANOS e o CITEB, contando ainda com a participação da DTU Aqua e da ERINN Innovation. O projecto é coordenado pela ARDITI, com coordenação científica da Ruizia.