"É uma mudança de escala, não um adeus à causa pública da arquitectura." É desta forma que Susana Gouveia Neves assinala a transição da presidência da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (OA), que termina após seis anos, para o Conselho Directivo Nacional, onde passa a desempenhar funções de vogal no triénio 2027-2029.

A arquitecta tomou posse ontem, em Lisboa, numa cerimónia realizada no MATT Central, que assinalou também a recondução de Avelino Oliveira como presidente do Conselho Directivo Nacional da OA e a entrada de Carla Vieira na Assembleia de Delegados, pelo círculo da Madeira.

No balanço do mandato regional, Susana Gouveia Neves destaca um percurso marcado por transformações legislativas e desafios à profissão, particularmente os decorrentes do Simplex Urbanístico e do acréscimo de responsabilidades técnicas atribuídas aos arquitectos. Ao longo destes seis anos, afirma ter procurado defender legislação ajustada à realidade geográfica e social da Madeira, exigir rigor no ordenamento do território e salvaguardar a qualidade do espaço público e da obra arquitectónica.

A dirigente cessante considera que a condição insular exigiu uma voz firme, próxima e activa, procurando dignificar a profissão, aproximar a Ordem dos cidadãos e das instituições e colocar a arquitectura no centro da discussão sobre o futuro do território.

A valorização da identidade e da memória arquitectónica regional foi também uma das linhas de trabalho, com a instituição de prémios regionais e a homenagem a figuras de referência da arquitectura madeirense.

Na mensagem de despedida, agradece à equipa dos órgãos regionais, aos colaboradores da Secção Regional, com uma referência particular a Roberto José, e aos arquitectos da Madeira e do Porto Santo, atribuindo-lhes parte do trabalho desenvolvido.

A passagem de testemunho para os novos órgãos regionais está marcada para segunda-feira, dia 23, com Manuel Rosa a assumir a liderança da nova equipa. Susana Gouveia Neves manifesta confiança no novo ciclo e garante manter o apoio à estrutura regional.

Na nova etapa nacional, pretende contribuir para uma Ordem "mais coesa, mais moderna", que valorize o acto próprio do arquitecto, apoie os jovens profissionais e assegure que as regiões, sobretudo as ilhas, sejam ouvidas e respeitadas nas decisões estratégicas.

A arquitecta leva para Lisboa a experiência do terreno e o conhecimento das especificidades das regiões autónomas, defendendo a arquitectura como um serviço público essencial à qualidade de vida, à sustentabilidade das cidades e das paisagens e ao bem comum.