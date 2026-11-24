Um bebé com cerca de um ano e meio morreu hoje após ter caído a um tanque de água na localidade da Serra da Silveira, Belas, no concelho de Sintra, adiantou à Lusa fonte policial.

O alerta para o acidente foi dado ao início da tarde e o óbito da criança foi declarado no local.

Fonte da PSP confirmou à Lusa que o incidente mortal envolveu uma criança com cerca de ano e meio e ocorreu no concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

A Lusa tentou obter mais informações junto dos bombeiros de Belas, que remeteu dados para mais tarde.

Para o local foram mobilizados elementos dos bombeiros de Belas, do INEM e da PSP, que está a investigar as circunstâncias da morte.

Foi também mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio à família.