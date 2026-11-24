Tem mais de sete décadas de trabalho, maioritariamente no comércio de flores, mas o entusiasmo mantém-se intacto. Prestes a completar 90 anos, Isabel Pereira, natural da Camacha e a viver no Funchal, é a vendedora de flores mais antiga da ilha da Madeira e assinala o aniversário do Mercado dos Lavradores, que celebra hoje 86 anos, com um testemunho directo sobre a evolução do espaço e as mudanças que sente no dia a dia.

Mercado dos Lavradores celebra 86.º aniversário com foco na mobilidade e na vitalidade comercial O Mercado dos Lavradores assinala, esta terça-feira, o seu 86.º aniversário com um plano de recuperação que privilegia a melhoria da mobilidade no espaço, incluindo a instalação de um novo elevador destinado a facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida a todas as áreas do mercado.

Isabel Pereira conta que vende flores há 76 anos, embora nem sempre tenha estado no Mercado dos Lavradores, explicando que trabalhou anteriormente noutros sítios e passou muitos anos a vende flores na rua, antes de passar para o espaço actual. Sobre esse percurso, sublinha que nunca lhe aconteceu nada de mal, graças a Deus, e que sempre lidou com boa gente, considerando que o Mercado oferece boas condições e que já viu lugares piores.

Na sua visão, o convívio depende da atitude de quem chega, ou seja, se as pessoas se portam bem e chegam com respeito, o tratamento é recíproco, embora avise que, se vierem para fazer alguma coisa errada, também não podem ficar calados. Quanto aos tempos actuais, resume o balanço de forma simples: "Sempre bom, graças a Deus".

Ora, apesar do balanço positivo geral, a florista admite que gostaria de ver muitas coisas melhoradas no Mercado dos Lavradores. Aponta mudanças introduzidas nos últimos anos que considera não serem boas e que, na sua opinião, não trazem benefícios, chegando a referir que certas alterações ou coisas que aparecem dentro do mercado "não prestam".

Ainda assim, evita entrar em pormenores e afirma que não é pessoa para estar a dizer tudo ou a apontar o dedo sozinha, lembrando que não é presidente nem governa, embora assuma ter opinião e dizer "não" quando entende que deve. Sobre o impacto de algumas medidas ou alterações no movimento, nota que há situações que prejudicam o comércio e que, em vez de atraírem, afastam pessoas.

Para Isabel Pereira, os melhores períodos no Mercado dos Lavradores situam-se entre o Natal e o mês de Abril, altura em que chegam muitos navios de cruzeiros e visitantes com capacidade de compra. A vendedora chama ainda a atenção para os custos suportados pelos turistas na compra e transporte de flores. Refere que antes levavam mais facilmente as flores, mas agora levam e gastam menos.

Isabel Pereira revela que tem grande facilidade a comunicar com visitantes de várias nacionalidades. Diz falar seis idiomas, nomeadamente inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e até finlandês. Explica que apenas teve três meses de alemão na escola, e que tudo o resto aprendeu ao longo de anos, de ouvido, no contacto diário.

De resto, com energia e sentido de humor, Isabel Pereira afirma que faz o que faz porque gosta e diz querer durar até aos 100 anos, brincando que aos 90 ainda é jovem e que não quer parar de trabalhar.