As regiões autónomas da Madeira e dos Açores passam a estar abrangidas pelo Fundo de Socorro Social. A portaria foi publicada hoje em Diário da República.

O Fundo de Socorro Social permite apoiar as IPSSS e entidades equiparadas que prossigam fins não lucrativos que necessitem de apoio urgente resultante de situações de emergência social, alerta, contingência ou de calamidade e exclusão social.

O FSS foi criado em 2012, mas abrangia apenas as instituições sediadas no Continente. O Governo decidiu alargar o acesso às IPSSS e equiparadas dos Açores e da Madeira, corrigindo uma desigualdade e garantindo que as instituições que prosseguem objetivos de solidariedade social possam beneficiar de apoio em condições de igualdade com o Continente.