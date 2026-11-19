O Governo vai reforçar com 700.000 euros os apoios às rádios, sobretudo regionais e locais, que tiveram os seus equipamentos destruídos devido ao mau tempo, que se fez sentir no início do ano.

"Aprovámos um decreto-lei com um reforço de 700.000 euros em apoio às rádios, sobretudo regionais e locais, que tiveram equipamentos destruídos pela [tempestade] Kristin", afirmou o ministro da Presidência, Leitão Amaro, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros.

Portugal foi atingido por um comboio de tempestades no início deste ano, que afetou, sobretudo, a região Centro.