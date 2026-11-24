As Festas de Natal e de Fim-de-Ano 2026/2027, que decorrem entre 1 de Dezembro e 10 de Janeiro, vão representar um investimento global de 4,7 milhões de euros. O montante foi anunciado esta tarde pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, durante a apresentação oficial do programa, que decorreu no Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão.

O governante explicou que o valor inclui também a componente das festividades de Carnaval, uma vez que essa integração faz parte dos procedimentos contratuais. Ainda assim, destacou que o montante previsto resulta, sobretudo, do reforço da componente cultural, que assume um peso significativo na programação deste ano.

Ocupação hotelaria ligeiramente abaixo do ano transacto

Na ocasião, Eduardo Jesus revelou também as previsões de ocupação hoteleira para a quadra festiva, que apontam para 73,3% no período do Natal e 86,1% na passagem de ano. Os dados resultam de uma sondagem realizada em meados de Novembro, estando prevista uma nova auscultação ao sector a 7 de Dezembro.

Apesar de as estimativas ficarem cerca de dois pontos percentuais abaixo das registadas no ano passado, o secretário regional afastou cenários de alarme em relação à procura pelo destino, até suportados pelos números relativos às operações aéreas e hoteleiras. Eduardo Jesus sublinhou, no entanto, que existe uma tendência crescente para a realização de reservas de última hora e lembrou que as famílias ponderam vários factores antes de decidirem quando e onde passar as férias, mais ainda num contexto de "guerra na Europa".