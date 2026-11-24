Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na explosão de uma viatura armadilhada na segunda-feira à noite, junto à sede do Governo regional da cidade colombiana de Villavicencio, indicou hoje a polícia local.

Anteriormente, a comunicação social tinha noticiado 20 feridos, aguardando-se ainda um balanço oficial das autoridades.

O atentado bombista ocorrido na cidade de quase 600 mil habitantes surge numa altura em que o Presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, no poder desde 07 de agosto, lidera uma ofensiva militar, apoiada pelos Estados Unidos, contra grupos armados que, financiados pelos lucros da cocaína, alimentam a pior onda de violência vivida pela Colômbia na última década.

Este ataque demonstra também que a violência está a alastrar a áreas urbanas, quando a Colômbia se prepara para assinalar o 10.º aniversário do histórico acordo de paz entre o Governo e a principal guerrilha do país, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), no âmbito do qual mais de 14.000 combatentes depuseram as armas.

"O 'narcoterrorismo' está desesperado, porque o combatemos com determinação. Estão a tentar intimidar-nos e obrigar-nos a recuar", declarou De la Espriella --- uma figura da extrema-direita e grande aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump --- na segunda-feira, na rede social X.

A bomba explodiu pouco depois das 21:00 (02:00 de hoje em Lisboa), abrindo uma enorme cratera. O centro da cidade ficou sem energia elétrica, e a explosão causou cenas de caos, com moradores a correrem por entre escombros e fachadas danificadas.

O chefe de Estado deslocou-se à cidade e atribuiu o ataque a um comandante rebelde conhecido como Antonio Medina, membro do grupo dissidente FARC-EMC.

"O bandido Antonio Medina (...) é o culpado e vamos caçá-lo", declarou.

Antonio Medina é o nome de código de um comandante daquele grupo dissidente liderado pelo homem mais procurado da Colômbia, um guerrilheiro conhecido como Ivan Mordisco.

"Não negociaremos com estes criminosos", afirmou De la Espriella, acrescentando: "Combatê-los-emos com determinação absoluta e persegui-los-emos até os levar à justiça".

O Ministério Público indicou estar a investigar se o grupo rebelde FARC-EMC foi o autor do ataque.

Villavicencio é um importante polo agrícola e comercial, situado nos limites da floresta amazónica, onde grupos rebeldes disputam, há muito, o controlo de rotas de tráfico de droga, bem como de atividades económicas legais, como a pecuária e as plantações de palma.

O presidente da Câmara de Villavicencio, Alexander Baquero, disse à estação de rádio colombiana Blu que o grupo de Medina poderá ter querido vingar-se de operações militares levadas a cabo contra si.

Este recente episódio de violência surge num momento em que De la Espriella intensificou as ofensivas militares contra grupos rebeldes e gangues de narcotraficantes, aumentando os ataques aéreos e agindo com base em informações que permitiram às forças militares capturar várias chefias intermédias.

Os grupos rebeldes têm respondido com ataques de drones a esquadras da polícia e bases militares em todo o país, recorrendo também a morteiros improvisados a partir de botijas de gás e à detonação de engenhos explosivos na via pública.

O acordo de paz de 2016 com as FARC trouxe, inicialmente, alívio às comunidades rurais da Colômbia, que eram apanhadas no meio dos combates entre as forças militares e os rebeldes.

Contudo, a violência voltou a aumentar em algumas zonas rurais, à medida que grupos de narcotraficantes de menor dimensão e grupos rebeldes, incluindo os dissidentes FARC-EMC, tentam assumir o controlo de territórios outrora dominados pelas FARC.

Noutra publicação na rede social X, o Presidente colombiano prometeu intensificar as operações contra os grupos rebeldes, afirmando que "os narcoterroristas" responsáveis pelo ataque em Villavicencio vão "pagar por cada gota de sangue que derramaram e por cada edifício que destruíram".