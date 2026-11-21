O número de empresas que utiliza inteligência artificial (IA) em Portugal aumentou para 19,6% este ano, um avanço de 8,1 pontos percentuais (p.p.) face a 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre as empresas que utilizam IA, a análise de linguagem escrita é a tecnologia mais utilizada (62,2%).

A proporção de empresas que compram serviços de computação em nuvem, para utilizar na Internet, aumentou para 45,1%, uma subida de 6,4 p.p., enquanto 54,3% das empresas utilizam 'software' empresarial.

Este ano, 99,1% das empresas têm acesso à Internet para fins profissionais, mais 0,3 p.p. face a 2025, o acesso é generalizado em todos os setores de atividade, variando entre 96,7% no alojamento e restauração e 100% na Informação e comunicação.

Nas empresas com acesso à Internet, 52,0% do pessoal ao serviço dispõe de acesso para fins profissionais, mais 0,9 p.p. do que em 2025.

Em 2026, 65,3% das empresas têm 'website' próprio ou do grupo e no domínio das competências digitais, 21,3% das empresas têm pessoal ao serviço especialista em tecnologias da informação e da comunicação (TIC), enquanto 96,8% utilizam pelo menos uma medida de segurança das TIC.

No mesmo ano, 65,3% das empresas utilizam meios digitais de comunicação ('social media'), mais 1,5 p.p. do que em 2025. Por setor de atividade, as maiores proporções registam-se na informação e comunicação (87,6%), seguindo-se o comércio (74,1%) e o alojamento e restauração (71,4%).

Quase 25% (24,6%) das empresas referem pagar para fazer publicidade na Internet, mais 1,0 p.p. do que em 2024.

Em 2025, as vendas de bens e serviços através de comércio eletrónico representaram 22,2% do volume de negócios das empresas, mais 1,6 p.p. do que em 2024. O valor destas vendas atingiu cerca de 92,9 mil milhões de euros, traduzindo um aumento de 10,7% face ao ano anterior.

No mesmo ano, 7,7% das empresas efetuaram vendas através de intercâmbio eletrónico de dados (EDI), mais 0,3 p.p. do que em 2024.

Esta proporção aumenta com o escalão de pessoal ao serviço, variando entre 5,5% nas empresas com 10 a 49 pessoas ao serviço e 32,4% nas empresas com 250 ou mais pessoas.

Os meios de faturação também mudaram, sendo que em 2025, 37,6% das empresas enviaram faturas eletrónicas com estrutura normalizada adequada ao processamento automático, mais 13,1 p.p. do que em 2022.

Em termos de contratação de pessoal na área, no ano passado, 7,6% das empresas recrutaram ou tentaram recrutar especialistas em TIC, mais 0,2 p.p. do que em 2023.

Entre estas empresas, 49,6% referiram dificuldades no preenchimento dos postos de trabalho, e a proporção de empresas que recrutaram ou tentaram recrutar especialistas em TIC atingiu 45,8% nas empresas com 250 ou mais pessoas ao serviço.