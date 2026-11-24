Os representantes dos reitores alertaram que o congelamento das propinas e a eliminação de taxas e emolumentos agravam as dificuldades financeiras das universidades e afirmou que, sem compensações, as medidas representam "um corte orçamental por outra via".

"Não contestamos a legitimidade de aliviar os custos suportados pelos estudantes. Contestamos que a fatura seja paga, sem aviso e sem contrapartida, por instituições que já não têm margem financeira para suportar", escreve o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

A posição foi assumida num ofício dirigido aos grupos parlamentares da Assembleia da República, tornado público hoje, depois de a oposição ter aprovado alterações ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) que mantém o valor das propinas e eliminam taxas e emolumentos.

Preocupado com a sustentabilidade financeira das instituições, o CRUP recorda que em 2025 as receitas de impostos cobriram apenas 72% das despesas com pessoal.

As restantes despesas dependem de receitas próprias, incluindo propinas e emolumentos que, segundo os reitores, assumem um "peso decisivo", pelo que as medidas aprovadas agravam "uma situação já insustentável".

"Retirar receita sem a compensar não é uma medida neutra. É um corte orçamental feito por outra via", criticam.

No oficio, enviado aos grupos parlamentares na segunda-feira, véspera da votação final global do OE2027, os reitores apelavam à aprovação de uma compensação pela receita perdida, defendendo tratar-se de uma questão de coerência.

"Quem decide uma isenção deve assegurar o seu financiamento", afirmam, sublinhando que é a única forma de essa isenção exequível "sem degradar o ensino que se quis proteger".

O CRUP pede também aos deputados que se comprometam a rever o financiamento das instituições de ensino superior, adotando um modelo de financiamento plurianual que aproxime gradualmente a despesa por estudante da média europeia.

De acordo com a última edição do relatório Education at a Glance, divulgado pela OCDE no final de setembro, o ensino superior é o nível de escolaridade com maior financiamento público por aluno na maioria dos estados-membros, mas não em Portugal, onde um universitário custa menos ao Estado do que um estudante do secundário.

Enquanto o Estado português gasta cerca de 8.200 euros por ano, a média da OCDE ronda os 14.400 euros.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi hoje aprovada em votação final global na Assembleia da República, com votos a favor de PSD e CDS-PP e a abstenção do PS e também do JPP.

Durante a fase de discussão na especialidade, o parlamento aprovou uma proposta do Chega que mantém inalterado o valor das propinas no ensino superior em 2027/2028, fixado em 697 euros, contrariando a intenção do Governo de atualização à taxa de inflação.

Na véspera da votação final global, o parlamento confirmou a aprovação de uma proposta do Livre para eliminar a cobrança de taxas para a emissão de diplomas de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como da certidão de matrícula e inscrição em provas académicas.

As duas propostas contaram com os votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.