Pelo menos 23 mortos e sete feridos em colisão de veículos na Índia

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras sete ficaram feridas numa colisão entre um autocarro e um camião ocorrida hoje no estado de Assam, no nordeste da Índia, avançaram as autoridades locais.

"Por volta das 14:40 locais (11:40 em Lisboa), recebemos a notícia de um acidente na zona de Rangajan, envolvendo uma colisão frontal entre um autocarro e um camião de caixa fechada", disse o comissário do distrito de Golaghat, Biswajit Phukan, à agência de notícias local PTI.

"As vítimas estão a ser identificadas. Segundo informações, algumas são da região de Nagaon e cinco da região de Samaguri", acrescentou.

Os sete feridos, entre os quais estão crianças, foram levados para o Hospital Universitário de Jorhat, sendo o seu estado de saúde ainda desconhecido.

O acidente aconteceu numa estrada próxima do Parque Nacional de Kaziranga, um destino turístico popular para a observação de rinocerontes-indianos.

"Não há palavras que possam aliviar a sua dor, mas quero que saibam que não estão sozinhos. Todo o Assam está com eles neste momento de luto. A nossa principal prioridade agora é garantir que os feridos recebem os melhores cuidados médicos possíveis, sem demora", disse o chefe do governo regional de Assam, Himanta Biswa Sarma, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Os acidentes rodoviários na Índia são frequentes devido às más condições das estradas, ao mau estado de alguns veículos e ao desrespeito generalizado pelas regras de trânsito.

Em 2023, de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, foram registados mais de 480.000 acidentes nas estradas indianas, resultando em quase 173.000 mortes e cerca de 463.000 feridos.