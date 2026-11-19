A Madeira Parques Empresariais (MPE) assinala o seu 25.º aniversário a 4 de Dezembro, com uma sessão comemorativa no Hotel NEXT, no Funchal, que terá como orador convidado Marco António Costa, antigo secretário de Estado e actual consultor na área empresarial e jurídica.

A conferência, subordinada ao tema "Investimento, Competitividade e Desenvolvimento Regional: O Papel das Empresas e das Políticas Públicas", pretende abordar a capacidade dos territórios para atrair investimento, a influência das decisões políticas no crescimento das empresas e os desafios da competitividade numa região insular como a Madeira.

A sessão contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário regional da Economia. A abertura está prevista para as 10 horas, com intervenções do presidente do conselho de administração da MPE, Gonçalo Pimenta, e do chefe do Executivo madeirense.

Às 10h20 será apresentado um vídeo evocativo dos 25 anos da Madeira Parques Empresariais, seguindo-se, às 10h30, a conferência de Marco António Costa.

O orador convidado é sócio e cofundador da sociedade de advogados New Legal – PMC by EJASO. Foi secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social entre 2011 e 2015, no XIX Governo Constitucional, e secretário de Estado adjunto do ministro da Segurança Social, da Família e da Criança, em 2004.

Exerceu também funções como deputado à Assembleia da República, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, entre 2005 e 2011, e vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, tendo sido igualmente porta-voz do partido.

O programa inclui ainda, às 11h40, o reconhecimento do trabalho desenvolvido por algumas entidades públicas e empresas instaladas nos parques empresariais da Região. A celebração termina com um cocktail de convívio, previsto para as 12h30.

A Madeira Parques Empresariais convida entidades e instituições a participar na comemoração, mediante confirmação prévia da presença e identificação do representante.