O município do Funchal vai investir 380 mil euros no programa 'Natal no Funchal', que decorrerá entre 2 de Dezembro e 8 de Janeiro.

Uma das principais novidades é a renovação da 'Aldeia Natal', que decorrerá entre 4 de Dezembro e 6 de Janeiro, este ano sob o tema 'Bosque Encantado'. O espaço terá uma nova configuração e contará com várias personagens.

"Este ano, quisemos inovar, dando uma nova configuração à 'Aldeia Natal' e imprimindo-lhe uma identidade própria do município", explicou Ricardo Araújo.

O chefe de divisão de Turismo, Protocolo e Eventos da Câmara Municipal do Funchal destacou ainda a importância da iniciativa, que considera já "um ex-líbris da nossa cidade" e uma referência incontornável para quem visita o Funchal.

Entre as atracções gratuitas estarão o tradicional comboio, pipocas, algodão-doce, o regresso do carrossel parisiense e uma mini roda-gigante, novidade desta edição. A chegada do Pai Natal está marcada para 4 de Dezembro, às 16 horas.

A programação do 'Natal no Funchal' arranca dois dias antes, a 2 de Dezembro, às 19 horas, com a 'Magia de Natal no Mercado', que assinala a inauguração da iluminação e decoração do Mercado dos Lavradores, acompanhada pelo momento musical 'Natal Super Rock Stars'.

Entre 3 de Dezembro e 8 de Janeiro, o átrio municipal recebe a exposição do Presépio Ecológico, com trabalhos desenvolvidos por várias entidades do sector social. Já o 'Natal na Praça' regressa nos dias 6, 13 e 20 de Dezembro, na Praça do Peixe, com propostas de animação, gastronomia e decoração natalícia.

Outro dos destaques é a exposição 'Mesas de Natal da Bordal', patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, entre 11 de Dezembro e 6 de Janeiro. A iniciativa reúne diferentes propostas criativas em torno do Bordado Madeira.

O programa inclui ainda duas Missas do Parto, nos dias 17 e 18 de Dezembro, sendo a primeira às 7 horas, na Igreja de São João Evangelista, conhecida como Igreja do Colégio. A segunda celebração estará associada ao Dia Internacional das Migrações e à valorização da diáspora.

A solidariedade será também uma das marcas da programação, através do espetáculo 'Já é Meia-Noite?', que decorrerá de 17 a 20 de Dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias. A produção do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, em parceria com o município, terá a receita dos bilhetes a reverter a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A tradicional Noite do Mercado realiza-se a 23 de Dezembro, com cânticos populares pelas várias artérias da cidade, a partir das 20 horas, e a habitual animação nas barracas de comes e bebes, brinquedos e ramagens, culminando na Praça do Peixe.

Para a passagem de ano, está previsto um espectáculo musical, no Parque de Santa Catarina, com início às 22 horas, prolongando-se até às 3 horas.

O programa termina com os Cantares dos Reis, no dia 5 de Janeiro, no Mercado Municipal da Penteada, e com o encerramento da Aldeia Natal, a 6 de Janeiro, com distribuição de bolo-rei e cacau quente.

Durante a apresentação, que decorreu, hoje, no Átrio dos Paços do Concelho, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, revelou que foram distribuídos cerca de 15 mil exemplares da revista de Natal pelas 36 escolas do concelho com educação pré-escolar e primeiro ciclo, públicas e privadas. A publicação integra o conto que inspira a temática da 'Aldeia Natal'.

A descentralização é outra das apostas, com actividades em diferentes equipamentos municipais e o envolvimento das juntas de freguesia, procurando alargar a participação da população.

Jorge Carvalho sublinhou que a programação foi concebida para abranger todas as faixas etárias, garantindo propostas dirigidas a toda a população, dos mais novos aos mais velhos, e apelou à participação dos funchalenses e madeirenses nas diversas iniciativas.

O autarca aproveitou ainda para agradecer aos trabalhadores municipais e às entidades parceiras, sublinhando que a colaboração de todos é fundamental para concretizar um programa desta dimensão.

A programação completa pode ser consultada em https://www.funchal.pt/ e https://natal.funchal.pt/.