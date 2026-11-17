A Madeira conta actualmente com 89 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), das quais 71 recebem financiamento público, num montante global de cerca de 42 milhões de euros anuais. A estes apoios poderá juntar-se, pela primeira vez, uma verba especificamente destinada à valorização remuneratória dos trabalhadores do sector, prevista na proposta de Orçamento da Região para 2027, cuja concretização depende da aprovação do enquadramento orçamental.

Os números foram avançados esta terça-feira pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na conferência 'O Futuro das IPSS – Direito, Pessoas e Longevidade', promovida pela Garouta do Calhau, em parceria com o escritório José Pedro Aguiar-Branco Advogados, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A governante colocou a dignidade, a autonomia e a liberdade de escolha das pessoas idosas no centro dos desafios do sector, defendendo que a protecção não deve substituir a vontade individual, mas criar condições para que cada pessoa mantenha a capacidade de decidir e participar na vida familiar e comunitária.

"O desafio não é apenas acrescentar anos à vida. É acrescentar vida, escolha e sentido a esses anos", afirmou, defendendo uma rede diversificada de respostas sociais, desde o apoio domiciliário aos centros de dia e de noite e às estruturas residenciais, ajustada às necessidades de cada pessoa.

Como exemplo desta abordagem, apontou a Casa Esperança, no Paiol, um investimento de cerca de 2,6 milhões de euros da Garouta do Calhau, com capacidade para 50 utentes: 30 em centro de dia e 20 em centro de noite.

Paula Margarido destacou igualmente o papel dos profissionais, dirigentes e voluntários na qualidade dos cuidados, sublinhando que a sustentabilidade das instituições exige financiamento estável e previsível. Alertou, neste contexto, para os custos acrescidos da insularidade e para a necessidade de mecanismos de diferenciação positiva no próximo Compromisso de Cooperação com o Governo da República.

A conferência abordou ainda os desafios jurídicos e sociais do envelhecimento, com a governante a recordar o regime do maior acompanhado, aprovado em 2018, e o Estatuto da Pessoa Idosa da Madeira, aprovado este ano.