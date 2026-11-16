Consumo energético da Francisco Franco cai para metade após investimento de 2,4 milhões de euros

A Escola Secundária de Francisco Franco concluiu obras de melhoria da eficiência energética, num investimento de 2,4 milhões de euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A intervenção abrangeu a requalificação de 70 salas de aula, num estabelecimento que acolhe cerca de dois mil alunos, e deverá permitir uma redução de aproximadamente 50% no consumo energético do edifício.

Os trabalhos incluíram a instalação de 1.551 lâmpadas LED, 80 unidades fotovoltaicas para autoconsumo, sem baterias, e duas bombas de calor para aquecimento de águas sanitárias. Foram ainda substituídos 409 vãos envidraçados por soluções de vidro duplo com corte térmico e aplicados tectos falsos acústicos.

A empreitada integra um conjunto de intervenções destinadas a melhorar a eficiência energética e a valorizar os edifícios escolares da Região.