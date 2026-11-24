O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros para esta terça-feira, 24 de Novembro, no arquipélago da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de Sudoeste, rodando gradualmente para Nordeste. A partir da tarde, poderá soprar por vezes forte, com rajadas até 40 km/h, nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura, com os termómetros a oscilarem entre os 19 e os 24 graus Celsius no Funchal e entre os 18 e os 22 graus no Porto Santo.

Na Região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu muito nublado e aguaceiros, com vento geralmente fraco, inferior a 20 km/h, de Sudoeste, rodando gradualmente para Nordeste.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3 metros. Na Costa Sul, as ondas serão de Sudoeste, com cerca de 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 21 e os 22 graus.