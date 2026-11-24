O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Jorge Carvalho, afirmou, esta terça-feira, que o município vai manter a decisão de avançar com a duplicação do valor da taxa turística no concelho, mesmo depois de a Câmara Municipal de Santa Cruz ter anunciado que vai recuar e não aumentar a referida taxa, conforme revela o DIÁRIO na manchete de hoje.

Santa Cruz recua na taxa turística A Câmara Municipal suspende o aumento por um ano, perante sinais de abrandamento do turismo. Élia Ascensão critica a proliferação de taxas e não quer ser “parte do problema”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 24 de Novembro.

Questionado sobre a posição de Santa Cruz, que surge depois de considerar que o contexto económico para o próximo ano será diferente do actual, ou seja, face aos sinais de abrandamento do turismo, Jorge Carvalho sublinhou que fala apenas pelo Funchal, não se pronunciando sobre outros municípios.

Ora, de acordo com o autarca, tudo está preparado para que o regulamento seja apresentado na próxima reunião de Câmara, na quinta-feira, seguindo depois para aprovação em Assembleia Municipal, agendada para o dia 11 de Dezembro.

Jorge Carvalho garantiu ainda que o Funchal mantém a duplicação do valor da taxa turística apesar das vozes discordantes, pondo em causa o número de críticas apontadas e referindo-se a “uma voz”. Confrontado com a posição da ACIF, cujo presidente já se manifestou contra a decisão da autarquia, Jorge Carvalho manteve que é “uma voz”.

Quanto aos sinais económicos e à eventual possibilidade de um abrandamento da actividade turística, o presidente da autarquia funchalense contrapôs que a Região continua a bater recordes, pelo menos de acordo com os dados divulgados mais recentemente.