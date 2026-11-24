O trânsito está bastante congestionado, esta terça-feira, na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, com duas zonas a registarem longas filas de automóveis.

De acordo com a aplicação InfoVias, a situação mais complicada verifica-se no sublanço Cancela - Caniço, onde a fila de viaturas se estende entre os quilómetros 25 e 21, numa extensão de cerca de quatro quilómetros.

Também no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova, os automobilistas enfrentam dificuldades, com uma longa fila entre os quilómetros 19 e 16,2.

Estas são, para já, as zonas que exigem maior atenção por parte dos condutores que circulam na Via Rápida, sendo aconselhável uma condução prudente e a antecipação de eventuais atrasos.