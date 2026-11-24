Uma mulher de 89 anos foi encontrada inanimada, ao final desta manhã, no interior da sua residência, no Caminho do Palheiro, numa zona entre as freguesias de Santa Maria Maior e São Gonçalo, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 11h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância com dois operacionais para prestar socorro.

À chegada, a vítima apresentava sinais que indiciavam já não ter vida, apesar de um familiar estar a tentar realizar manobras de reanimação. Perante o estado da idosa, a situação foi comunicada à Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que deu indicação para não avançar com manobras de reanimação.

O óbito acabou por ser confirmado no local.