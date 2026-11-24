Idosa de 89 anos encontrada morta em casa
Óbito foi confirmado no Caminho do Palheiro
Uma mulher de 89 anos foi encontrada inanimada, ao final desta manhã, no interior da sua residência, no Caminho do Palheiro, numa zona entre as freguesias de Santa Maria Maior e São Gonçalo, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 11h45, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância com dois operacionais para prestar socorro.
À chegada, a vítima apresentava sinais que indiciavam já não ter vida, apesar de um familiar estar a tentar realizar manobras de reanimação. Perante o estado da idosa, a situação foi comunicada à Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que deu indicação para não avançar com manobras de reanimação.
O óbito acabou por ser confirmado no local.
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