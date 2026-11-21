Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi acometida de indisposição, esta manhã, quando se encontrava na área de restauração do supermercado Pingo Doce, no centro comercial Anadia.

Uma ambulância e uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha compareceu no local e prestou assistência à vítima, que, por já apresentar sinais de recuperação, não necessitou de ser transportada para uma unidade de saúde.