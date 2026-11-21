Idosa assistida no Anadia
Uma mulher, com cerca de 70 anos, foi acometida de indisposição, esta manhã, quando se encontrava na área de restauração do supermercado Pingo Doce, no centro comercial Anadia.
Uma ambulância e uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha compareceu no local e prestou assistência à vítima, que, por já apresentar sinais de recuperação, não necessitou de ser transportada para uma unidade de saúde.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo