Idoso de 80 anos perde os sentidos junto à Marina do Funchal
Homem foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça
Um homem de 80 anos perdeu os sentidos, esta manhã, nas imediações da esplanada O Vermelhinho, junto à Marina do Funchal, na sequência de uma doença súbita.
O alerta foi dado pelas 10h25, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à vítima.
Entretanto, o idoso recuperou os sentidos, foi avaliado e assistido no local, seguindo depois para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A EMIR chegou a ser accionada, mas acabou por ser desmobilizada antes de chegar à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, uma vez que a vítima já estava a ser transportada para o hospital, após a assistência prestada pelos bombeiros.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo