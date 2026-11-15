Idoso de 80 anos perde os sentidos junto à Marina do Funchal

Um homem de 80 anos perdeu os sentidos, esta manhã, nas imediações da esplanada O Vermelhinho, junto à Marina do Funchal, na sequência de uma doença súbita.

O alerta foi dado pelas 10h25, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à vítima.

Entretanto, o idoso recuperou os sentidos, foi avaliado e assistido no local, seguindo depois para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A EMIR chegou a ser accionada, mas acabou por ser desmobilizada antes de chegar à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, uma vez que a vítima já estava a ser transportada para o hospital, após a assistência prestada pelos bombeiros.