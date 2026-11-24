O Boavista e os seus principais credores pediram ao tribunal a suspensão do encerramento da atividade do clube por mais 90 dias, até 28 de fevereiro de 2027, tendo a administradora de insolvência manifestado não se opor ao pedido.

No requerimento apresentado ao Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia, a que a Lusa hoje teve acesso, o clube e os credores Frozenpark, Lda., Merecida Narrativa, Lda., Ágora - Cultura e Desporto do Porto e a Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, solicitam a "manutenção temporária da atividade" por "razões de superior interesse de utilidade pública", assumindo o Boavista o compromisso de suportar integralmente os custos inerentes.

Os requerentes justificam a necessidade de prolongar o prazo com a continuidade das negociações em curso com os credores e outras entidades, que ainda não permitiram alcançar "na plenitude" - um acordo relativamente à recuperação do emblema 'axadrezado', pelo que pelo que o prazo de 90 dias se revela "absolutamente essencial e imprescindível" para prosseguir as conversações.

Alegam ainda que a adjudicação do Estádio do Bessa e do lote 5 à Frozenpark, maior credora do Boavista, obriga a uma reorganização do clube e das suas fontes de receita, mas permitirá também uma redução significativa do passivo e a abertura de novas perspetivas de recuperação.

Os credores signatários, que, em conjunto com a Frozenpark e a Merecida Narrativa, detêm mais de 72% do passivo, não se opõem à manutenção da atividade e manifestam disponibilidade para ajudar o clube a recuperar, no âmbito de um plano melhorado, ressalvando, contudo, que não assumem qualquer compromisso quanto ao pagamento integral dos custos ou ao desfecho das negociações.

Em resposta a este requerimento, a administradora de insolvência, Maria Clarisse Barros, afirmou nada ter a opor à suspensão do encerramento por 90 dias, considerando que o Boavista tem assegurado integralmente os custos da atividade nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

Contudo, propõe que, em caso de deferimento, a autorização fique dependente do depósito integral, até ao dia 08 de cada mês, dos montantes estimados para cobrir as despesas correntes de dezembro, janeiro e fevereiro.

Caso o clube não cumpra essa obrigação, a autorização para manter a atividade deverá cessar de imediato e automaticamente, ficando a administradora de insolvência autorizada a proceder ao encerramento sem necessidade de nova ordem judicial.

Este novo pedido surge na reta final da suspensão de 30 dias decretada pelo tribunal em 27 de outubro, depois de a maioria dos credores ter rejeitado, no início desse mês, o plano de recuperação apresentado pela direção liderada por Rui Garrido Pereira.

O Boavista tinha obtido, em 27 de outubro, uma suspensão por 30 dias do encerramento da atividade, que estava previsto para 31 de outubro, também na sequência de um pedido do clube e de credores.

Em 12 de novembro, a sociedade de investimentos imobiliários Frozenpark, integrada no grupo Confrasilvas, - que já tinha adquirido, por 54 milhões de euros o crédito da Sacyr Somague - formalizou a escritura de compra do Estádio do Bessa e do complexo desportivo por 33 milhões de euros, passando a deter cerca de 70% dos créditos reconhecidos no processo de insolvência do Boavista.

O processo de insolvência decorre num contexto de dívidas superiores a 150 milhões de euros. A liquidação do clube foi aprovada em setembro de 2025, tendo sido posteriormente autorizada a continuação da atividade sob condições financeiras.