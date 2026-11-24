A polícia croata usa frequentemente violência e brutalidade para repelir migrantes, incluindo crianças, na fronteira com a Bósnia, em desafio às normas da União Europeia, afirmou a organização Human Rights Watch num relatório hoje divulgado.

Este relatório é o mais recente de uma série de críticas dos defensores dos direitos humanos ao tratamento brutal dado pela polícia fronteiriça croata aos migrantes que tentam entrar na União Europeia.

Zagreb geralmente rejeita estas acusações, mas ainda não comentou o relatório mais recente.

A Croácia, que possui uma das maiores extensões de fronteira terrestre externa da UE, é uma importante rota de trânsito para os migrantes que tentam entrar na União Europeia através dos Balcãs.

"As repulsões [push-back] violentas por parte da polícia croata são um problema recorrente, afetando tanto crianças como adultos, e os mecanismos financiados pela UE para lidar com isso não estão a funcionar", avançou o diretor interino do Programa dos EUA e consultor sénior da divisão dos direitos da criança na HRW, Michael Garcia Bochenek, em comunicado.

De acordo com o relatório, o programa de monitorização de fronteiras na Croácia, financiado pela União Europeia na Croácia em 2021, teve "um impacto quase nulo" na prevenção das repulsões, sendo que a HRW critica Bruxelas por falhar nesta área, apesar de continuar a aumentar o financiamento para controlo das fronteiras.

Segundo a investigação, o programa sofre de falta de independência, restrições de acesso às zonas de fronteira e poder limitado para investigar denúncias e, tal como organizações de direitos humanos denunciaram, as autoridades croatas utilizam o mecanismo para justificar a limitação do papel de fiscalização da provedoria de justiça.

As acusações da HRW baseiam-se em depoimentos de mais de 80 pessoas, incluindo sete menores não acompanhados, que afirmaram que a polícia croata "os espancou, confiscou o seu dinheiro e destruiu os seus telemóveis".

Alguns dos migrantes entrevistados relataram que os polícias "confiscaram os seus documentos, levaram-lhes os sapatos e até os obrigaram a ficar apenas de roupa interior antes de os empurrarem de volta para o outro lado da fronteira".

No início deste mês, a ONG austríaca SOS Balkanroute acusou a polícia croata de espancar e empurrar à força 53 migrantes de volta para a Bósnia num só dia.

Cinco migrantes sofreram fraturas nas costelas e traumatismo craniano, e alegaram que 15 polícias croatas mascarados "agrediram tudo o que viram pela frente".

As autoridades croatas disseram não ter informações sobre o incidente.

A HRW instou a Croácia a interromper imediatamente as repulsões e a garantir que os migrantes têm acesso aos procedimentos de asilo e solicitou à UE a suspensão do financiamento para a fronteira até que a Croácia altere as suas práticas.

A agência europeia de fronteiras, Frontex, registou mais de 12.500 entradas irregulares nesta rota no ano passado, uma redução de 42% em relação a 2024.