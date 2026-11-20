Um passageiro britânico, de 76 anos, foi resgatado na noite de quinta-feira, 19 de Novembro, de um navio de passageiros que navegava a sul da ilha da Madeira, numa operação coordenada pela Marinha e executada por um helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa.

O homem encontrava-se a bordo do ‘Ambition’, navio com bandeira das Bahamas, que estava a cerca de 60 milhas náuticas do Funchal, aproximadamente 111 quilómetros, quando foi necessário activar uma operação de resgate médico.

Segundo a Marinha, o alerta chegou ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) pelas 20h20. O passageiro apresentava febre alta e uma reacção negativa ao tratamento que estava a receber a bordo. Perante a situação clínica, foi articulada uma operação entre o MRSC Funchal, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos (CODU-MAR) e o Centro de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa (RCC Lisboa).

A Força Aérea activou uma tripulação da Esquadra 751 – ‘Pumas’, que se encontrava destacada no Aeródromo de Manobra n.º 3, na ilha do Porto Santo. De acordo com o comunicado da Força Aérea, já na zona da operação, um recuperador-salvador desceu do helicóptero até ao navio e procedeu à retirada do passageiro em segurança. Durante o transporte aéreo, o homem recebeu os primeiros cuidados de saúde prestados pelo enfermeiro aeronáutico que integrava a tripulação.

O doente foi transportado para a ilha da Madeira, onde ficou entregue a uma equipa médica. A assistência foi posteriormente assegurada por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico, com o apoio da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), do Serviço Regional de Protecção Civil. A Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.

A Força Aérea aproveitou a divulgação desta operação para dar conta da actividade de busca e salvamento desenvolvida nas últimas semanas. Segundo a instituição, esta foi a quinta missão de resgate realizada durante a última semana e a oitava operação do género ao longo do mês de Novembro.