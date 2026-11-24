Os franceses do Limoges, formação que logo às 19h45, defronta o Marítimo da Madeira Andebol SAD, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, apostam numa vitória frente aos madeirenses, como destacam na sua página oficial, um empate até pode servir referem igualmente, tendo em conta o objecto dos gauleses, que passa por seguirem para a fase seguinte.

Nesta altura o grupo é comando pelo Marítimo com 6 pontos, os mesmos que o Limoges que está logo a seguir. Na Islândia, relembre-se jogam o Hafnarfjordur e o Bidasoa. Caso os espanhóis percam ou mesmo empatem, e o Marítimo vencer ou empatar, os madeirenses seguem para a fase seguinte. Expectativas altas por isso para logo ao inicio da noite.