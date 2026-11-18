As empresas tecnológicas instaladas na Madeira já apresentam uma facturação anual próxima ou superior a 780 milhões de euros, revelou Miguel Albuquerque, à margem das comemorações dos dez anos de uma empresa madeirense ligada à comunicação e ao marketing digital.

O presidente do Governo Regional considera que a Região se antecipou na aposta tecnológica, destacando a formação nas áreas da robótica, inteligência artificial e tecnologias digitais, assim como a criação das 29 'Salas do Futuro' nas escolas.

Albuquerque sublinhou que os benefícios fiscais e o novo regime da Zona Franca deverão contribuir para atrair mais investimento e reforçar o crescimento do sector.

O governante criticou, contudo, as dificuldades de financiamento das empresas tecnológicas na Europa, considerando que a ausência de mercados de capitais capazes de acompanhar o crescimento destas empresas está a atrasar o continente face aos Estados Unidos.

Sobre a habitação e questionado pelos jornalistas, anunciou que o Governo investe actualmente 175 milhões de euros na construção de casas e que serão divulgados, nos próximos dias, novos projectos através do fundo imobiliário regional.

Adiantou ainda que está em preparação a adjudicação de uma obra de uma cooperativa no Funchal e que serão entregues mais habitações já amanhã.