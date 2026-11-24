O CHEGA conseguiu aprovar, na Assembleia da República, uma proposta da sua autoria que prevê a criação de um apoio extraordinário ao pagamento das rendas de habitação para pensionistas com baixos rendimentos.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa, integrada na discussão do Orçamento do Estado para 2027, estabelece a criação do Programa ‘Chave Sénior’, destinado a proteger os idosos em situação de vulnerabilidade económica e a permitir-lhes permanecer nas suas habitações. O partido defende que a medida deve abranger também a Região Autónoma da Madeira, onde os elevados custos habitacionais têm agravado as dificuldades económicas de muitos pensionistas.

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira, considera que a aprovação representa uma resposta necessária à situação de muitos idosos que, depois de uma vida inteira de trabalho, enfrentam dificuldades para assegurar uma habitação digna.

"Na Madeira, temos pensionistas que recebem reformas miseráveis e que são obrigados a escolher entre pagar a renda, comprar medicamentos ou colocar comida na mesa. É indigno que pessoas que trabalharam durante décadas vivam angustiadas com a possibilidade de perderem a sua casa. O Estado tem a obrigação moral de proteger os nossos idosos e de garantir que ninguém é condenado à pobreza depois de uma vida de contribuições", afirmou.

A proposta prevê a atribuição de um apoio mensal, não reembolsável, aos pensionistas que comprovem insuficiência económica, devendo o programa ser implementado em 2027. Francisco Gomes sublinha, contudo, que a regionalização da Segurança Social exige uma clarificação quanto à aplicação da medida na Madeira, defendendo que o Governo deve assegurar a sua extensão à Região, com financiamento do Orçamento do Estado e articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira.

"Não podemos aceitar que os pensionistas madeirenses sejam prejudicados por questões administrativas ou institucionais. Os nossos idosos têm exactamente o mesmo direito à protecção social que os restantes portugueses e não podem ser discriminados por viverem numa região insular", declarou.

O parlamentar defende ainda que a implementação do programa deve ser célere, transparente e desburocratizada, garantindo que os apoios chegam efectivamente aos pensionistas mais necessitados, incluindo os residentes nas regiões autónomas.

"Não queremos mais promessas, anúncios ou programas que ficam perdidos nos corredores da burocracia. Queremos medidas concretas que façam a diferença na vida das pessoas. O CHEGA conseguiu aprovar este apoio e exigirá que o governo encontre os mecanismos necessários para que os pensionistas da Madeira também possam beneficiar dele. Envelhecer com dignidade não pode ser um privilégio reservado a quem tem dinheiro ou vive no continente", concluiu.