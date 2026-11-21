O Sporting de Braga apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer com clareza no terreno do vizinho e rival Vitória de Guimarães por 2-0, em desafio da quarta eliminatória.

A formação bracarense dominou os primeiros 45 minutos, traduzindo esse ascendente num golo de Ricardo Horta, na cobrança de uma grande penalidade, aos 26 minutos, e superou o início da segunda parte, o único período em que os anfitriões foram melhores, com um cabeceamento certeiro de Fran Navarro, a fixar o resultado, aos 60.