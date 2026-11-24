A Câmara Municipal suspende o aumento por um ano, perante sinais de abrandamento do turismo. Élia Ascensão critica a proliferação de taxas e não quer ser “parte do problema”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 24 de Novembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Velhas glórias lembram o peso dos dérbis". 'Chico', do Marítimo, e Gonçalves, do Nacional, recordam uma rivalidade que, dizem, os jogadores já não “sentem”. A vitória tinha um “gostinho especial” para os madeirenses.

"O Arrendamento acessível não chega ao mercado" é outro dos temas em destaque. Em 239 habitações para alugar, apenas uma fica dentro dos limites de preços do regime de incentivos.

"Carros vandalizados em São Gonçalo" e "Desemprego aumenta há dois meses consecutivos" completam os destaques de primeira página. A Madeira regista mais 313 desempregados desde Agosto, um crescimento de 6,4%.

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