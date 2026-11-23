A poucos dias da 'Black Friday', que este ano se assinala a 27 de Novembro, mas já em pela semana da 'Black Week', algo que também já se tornou comum, ou seja, alargar os descontos e promoções a uma semana e até ao mês de Novembro, as montras físicas e os 'sites' das lojas multiplicam-se em promessas de cortes de preços.

Contudo, a DECO PROteste alerta que nem todas as reduções anunciadas correspondem a uma poupança real e deixa um conjunto de recomendações práticas para proteger a carteira dos consumidores.

O que dizem os números deste ano?

Segundo um estudo recente realizado pela DECO PROteste em Portugal e noutros países da União Europeia, 71% dos consumidores portugueses planeiam fazer compras durante a ‘Black Friday’, embora manifestem a intenção de gastar menos do que em anos anteriores.

Apesar da cautela das famílias, as práticas comerciais nem sempre jogam a favor do cliente. Numa análise feita este mês a várias lojas 'on-line' portuguesas, a organização de defesa do consumidor detectou artigos anunciados em campanha com preços mais elevados do que os praticados dias antes, incluindo casos com supostos descontos superiores a 60% calculados sobre o Preço de Venda ao Público Recomendado (PVPR), mas mais caros do que na véspera.

O que diz a lei sobre os descontos?

Em Portugal, desde Maio de 2022, os comerciantes estão obrigados por lei a calcular a percentagem de desconto com base no preço mais baixo praticado nos 30 dias consecutivos anteriores ao início da promoção.

A etiqueta ou página do produto deve apresentar de forma clara e visível tanto o novo preço promocional como o preço anterior mais baixo nesse período. Utilizar preços riscados inflacionados ou referências pouco transparentes para criar uma falsa sensação de poupança constitui uma prática comercial enganosa, passível de fiscalização e multa por parte das autoridades que, no caso da Madeira, será a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), o equivalente da ASAE no continente.

Mas como garantir que está a fazer um bom negócio?

Para evitar compras por impulso e falsas promoções, a DECO PROteste recomenda quatro passos essenciais antes de finalizar qualquer pagamento:

- Faça uma lista e defina um orçamento, ou seja, identifique previamente os artigos de que realmente precisa e estabeleça um tecto máximo de gastos. A contagem decrescente e a sensação de urgência das campanhas incentivam o consumo desnecessário, o que é mesmo que dizer que comprar algo de que não precisa, mesmo com desconto, não é poupar.

- Desconfie de percentagens demasiado apelativas. Expressões como “mega promoção” ou “oportunidade imperdível” não são, ‘per si’, garantias de um bom preço. Um desconto anunciado de 25% pode, na prática, representar uma poupança real muito inferior se o preço tiver oscilado recentemente.

- Compare preços entre lojas, já que o mesmo artigo pode ter valores muito distintos de estabelecimento para estabelecimento, mesmo em plena campanha. Não olhe apenas para a percentagem de desconto; compare o preço final utilizando ferramentas de comparação e histórico de preços.

- Finalmente, confirme o histórico e a legalidade da etiqueta. Verifique se o preço mais baixo dos últimos 30 dias está devidamente assinalado. Caso a informação não esteja visível ou seja duvidosa, peça esclarecimentos aos funcionários da loja antes de avançar.

E se detectar uma irregularidade ou quiser devolver um produto?

Caso encontre descontos enganosos ou falta de transparência na informação prestada, pode apresentar reclamação directamente junto do estabelecimento, através do Livro de Reclamações físico ou electrónico, e denunciar a situação à DECO PROteste ou à ARAE.

Além disso, nas compras feitas à distância (‘on-line’, por telefone ou catálogo), mantém-se o direito de livre resolução. Neste caso, o consumidor dispõe de 14 dias seguidos após a recepção da encomenda para devolver o artigo e ser reembolsado, sem necessidade de apresentar qualquer justificação, regra que se aplica integralmente mesmo em época de saldos ou ‘Black Friday’.