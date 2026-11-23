Um orçamento revela-se tanto pelo que anuncia como pelo pouco que reserva ao que importa. Na proposta do PIDDAR para 2027, apenas 2,2% do investimento do Programa Saúde está inscrito na medida dedicada à promoção da saúde pública e à melhoria dos cuidados de saúde. A prevenção também passa por outras áreas, mas esta proporção diz muito sobre as prioridades.

Não faltam desafios que exigem respostas preventivas: doenças crónicas, rastreios, estilos de vida saudáveis, envelhecimento. Um exemplo é a obesidade infantil. Segundo a Direção Regional de Estatística, em 2025, 40,3% das crianças madeirenses entre os 5 e os 14 anos tinham excesso de peso, e 19,5% eram obesas, contra 12,9% no país. Nos adultos, 63,4% apresentam excesso de peso.

Estes números não podem ser ignorados, significam mais diabetes e doenças cardiovasculares. Quando a doença já está instalada, o custo é humano, social e financeiro. O orçamento deve ser uma oportunidade para reavaliar prioridades, em vez de esperar que o problema se agrave.

Recentemente, o PS propôs a gratuitidade das refeições nas creches, no pré-escolar e no 1.º ciclo. PSD, CDS, Chega e IL votaram contra, com o PSD a invocar a equidade. Mas o que acontece quando, em nome da equidade, se exclui?

A equidade é um princípio de justiça social, mas há políticas em que é a igualdade de acesso que promove uma sociedade mais justa. A Madeira tem exemplos nos transportes públicos gratuitos para estudantes e idosos, nos manuais escolares gratuitos, no Subsídio Social de Mobilidade. Nenhum depende do rendimento. Por que razão deverá ser diferente na saúde das crianças?

A proposta do PS ia além da gratuitidade, previa refeições mais saudáveis, educação alimentar, envolvimento das famílias, produtos regionais e avaliação de resultados. E não é achismo. O Eat Mediterranean, em Santarém e Alpiarça, fez baixar a obesidade de 11,2% para 10,1%. Em quatro municípios de Londres, a gratuitidade universal das refeições escolares reduziu em 9,3% a obesidade nas crianças mais novas.

A má alimentação não é exclusiva das famílias vulneráveis, e muitas famílias trabalhadoras de classe média ficam de fora dos apoios, apesar do peso diário do custo de vida. O financiamento é possível: reafectação de verbas de prevenção e recurso a fundos europeus, como já aconteceu em projeto semelhante atrás referido.

É de lamentar que, no debate parlamentar, à direita, entre os critérios de atribuição e os encargos financeiros, não haja lugar para os benefícios futuros da prevenção na saúde dos madeirenses e porto-santenses.

Investir na prevenção é contribuir para a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde e garantir que todas as crianças cresçam com saúde, seja qual for o rendimento das famílias. É uma questão de prioridades e de visão política. Uma visão de futuro que, mais uma vez, não encontramos nas escolhas deste Governo para o Orçamento de 2027.