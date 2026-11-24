Portugal e outros sete Estados-membros defenderam hoje a entrada em vigor, sem novos atrasos, do mercado de carbono europeu sobre emissões de edifícios e transporte rodoviário, numa altura em que vários países contestam a aplicação do mecanismo.

Numa carta dirigida ao comissário europeu do Clima, Wopke Hoekstra, os ministros do Ambiente da Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suécia manifestam "forte apoio" ao Sistema de Comércio Europeu de Licenças de Emissão 2 (CELE 2).

O CELE 2 é um mercado de carbono complementar ao CELE original. Enquanto o CELE original abrange as emissões da produção de eletricidade e de calor, da indústria pesada, da aviação e do transporte marítimo, o CELE 2 incide sobre novos setores, como as emissões criadas pela utilização de combustíveis em edifícios e no transporte rodoviário.

Criado em 2023, o CELE 2 tinha entrada em vigor inicialmente prevista para 2028, mas países mais dependentes dos combustíveis fósseis, como a Itália ou a Polónia, têm apelado a que essa data seja adiada ou que o sistema seja aligeirado.

Foi perante esta pressão que, na cimeira do Conselho Europeu de outubro, os líderes da União Europeia (UE) comprometeram-se a avaliar o impacto do CELE 2 antes da sua entrada em vigor em 2028.

Na carta hoje dirigida ao comissário europeu do Clima, que partiu da iniciativa da Dinamarca, os oito ministros frisam que o CELE 2 é hoje "mais importante do que nunca", numa altura em que "a perturbação dos fluxos de energia através do Estreito de Ormuz voltou a expor a vulnerabilidade da Europa".

"É evidente que temos de reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis importados, de modo a diminuir a nossa exposição às tensões geopolíticas e aos choques de preços, que prejudicam a competitividade europeia, afetam negativamente as empresas e as famílias, colocam em risco a nossa segurança energética e nos tornam vulneráveis a pressões políticas", defendem.

Os ministros consideram, por isso, que, "ao proporcionar um meio economicamente eficiente de acelerar a descarbonização dos setores dos transportes rodoviários e dos edifícios", o CELE 2 "reforça a segurança energética da Europa, reduzindo a dependência das importações de combustíveis fósseis e promovendo a eletrificação".

"O CELE 2 desempenha, assim, um papel fundamental no reforço da resiliência da Europa e da sua autonomia estratégica aberta", insistem.

Os ministros recordam ainda que o CELE 2 é "parte integrante de um compromisso mais amplo, que procura alcançar um equilíbrio delicado entre ambição, eficiência em termos de custos e solidariedade".

Dirigindo-se ao comissário europeu do Clima, os ministros manifestam-se "disponíveis para trabalhar de forma construtiva com a Comissão", para garantir que o CELE 2 entra em vigor "em conformidade com o calendário já acordado".