A Madeira Parques Empresariais (MPE) quer atrair novos investidores para a Região. Para isso, participou, no passado dia 20 de Novembro, num encontro empresarial realizado em Braga, onde apresentou as vantagens da instalação de empresas nos parques que gere. A iniciativa, que também procurou reforçar a cooperação com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), foi noticiada pelo DIÁRIO.

A publicação suscitou uma dúvida entre os leitores. D. Gomes, num comentário no Facebook, questionou: “Mas não estavam cheios?”.

A pergunta tem razão de ser. Ao longo dos últimos anos, têm sido frequentes as notícias sobre a elevada ocupação dos parques empresariais da Madeira, algumas acompanhadas de declarações de responsáveis políticos sobre a necessidade de ampliar os espaços existentes ou construir outros. Mas terá o Governo Regional, ou a própria MPE, anunciado que os parques estavam todos cheios? Ou as referências ao esgotamento diziam respeito apenas a determinadas instalações?

Para verificar a afirmação, recorremos ao arquivo do DIÁRIO e a notícias publicadas na imprensa regional nos últimos dez anos, entre Novembro de 2016 e Novembro de 2026. A pesquisa incidiu sobre expressões como “parques empresariais cheios”, “lotados”, “esgotados” e “vagas”, procurando identificar declarações de governantes e responsáveis da Madeira Parques Empresariais. Foram também consultadas informações oficiais do Governo Regional.

Uma das referências mais recentes, e particularmente esclarecedora, surgiu há menos de seis meses. No dia 8 de Junho deste ano, Miguel Albuquerque participou numa cerimónia de homenagem às empresas instaladas nos parques empresariais do PEZO e de Câmara de Lobos, realizada no Museu de Imprensa.

Perante dezenas de empresários, o presidente do Governo Regional foi peremptório: “Os parques empresariais estão cheios. A solução é criarmos outro, em vez de perderem tempo com conversa e com almoços”.

A declaração, que mereceu uma salva de palmas, foi reproduzida na edição do DIÁRIO do dia seguinte, numa notícia intitulada “Novo parque dá direito a salva de palmas a Albuquerque”.

Lida isoladamente, a frase parece confirmar a ideia transmitida pelo leitor. O presidente do Governo disse, efectivamente, que os parques empresariais estavam cheios. Contudo, o contexto em que o fez é determinante para perceber o alcance da afirmação.

A cerimónia reuniu representantes de 67 empresas instaladas nos dois parques empresariais de Câmara de Lobos, ambos com uma taxa de ocupação de 100%. A falta de espaço para acolher novas empresas ou permitir a expansão das existentes era precisamente uma das preocupações dos empresários presentes.

Foi nesse enquadramento que Albuquerque defendeu a construção de outro parque, admitindo a Quinta Grande como uma das localizações possíveis. A proposta acompanhava uma reivindicação do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt.

O comunicado divulgado nesse dia pelo Governo Regional confirma que os dois parques do concelho estavam completamente ocupados. Refere igualmente a intenção de ampliar outras áreas empresariais da Madeira, mas não afirma que a totalidade dos parques da Região estivesse esgotada.

Essa é distinção é importante. Uma coisa é dizer que os parques empresariais de Câmara de Lobos estão cheios. Outra, bastante diferente, é afirmar que não existe espaço disponível em nenhum dos parques empresariais do arquipélago.

A consulta das notícias dos últimos dez anos permitiu encontrar outras referências à elevada procura de espaços empresariais. Em Janeiro de 2018, por exemplo, o DIÁRIO noticiou o aumento da procura e o esgotamento dos pavilhões disponíveis. Também neste caso, o facto de determinados espaços estarem totalmente ocupados não significava que toda a rede empresarial estivesse na mesma situação.

Os próprios responsáveis governamentais têm divulgado números que contrariam uma leitura generalizada de esgotamento.

Em 16 de Julho de 2025, durante uma visita à sede da Madeira Parques Empresariais, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, anunciou que os 11 parques empresariais então operacionais apresentavam uma taxa de ocupação de 83%, acolhendo 240 empresas e cerca de 2.400 trabalhadores.

Na ocasião, o presidente da MPE, Gonçalo Pimenta, destacou os níveis de ocupação superiores a 80% como resultado das políticas desenvolvidas pelo Governo Regional. Mas também sublinhou a intenção de atrair investimento nacional e internacional para os espaços empresariais da Madeira.

Pouco mais de dois meses depois, a 30 de Setembro, a MPE apresentou o Plano de Dinamização dos Parques Empresariais 2025-2031. A taxa média de ocupação então divulgada era de 82%, sendo um dos objectivos expressamente assumidos atrair mais empresas para os parques do norte da Madeira.

Na altura, cinco dos 11 parques operacionais encontravam-se completamente ocupados. A situação era, porém, bastante diferente noutros locais, particularmente em São Vicente, onde a ocupação se situava entre 12% e 14%.

Estes números ajudam a compreender uma realidade que as declarações sobre parques cheios nem sempre deixam transparecer. A procura não se distribui uniformemente pelo território. Enquanto algumas instalações atingiram o limite da sua capacidade, outras continuam a dispor de espaço para receber empresas.

A estratégia anunciada pela MPE em Novembro deste ano, depois dos contactos estabelecidos em Braga, insere-se precisamente na intenção de captar novos investimentos e promover a internacionalização das empresas já instaladas. A entidade pretende também reforçar a capacidade exportadora das unidades existentes, das quais 25 já vendem produtos ou serviços para diferentes países.

Não existe, por isso, uma contradição necessária entre a existência de parques empresariais lotados e a procura de novos investidores. Ambas as situações podem verificar-se em simultâneo, desde que existam espaços disponíveis noutras localizações ou projectos de ampliação que permitam acolher novas empresas.

Regressando à pergunta do leitor, a pesquisa confirma que o presidente do Governo Regional utilizou, há poucos meses, a expressão “os parques empresariais estão cheios”. Não se trata, portanto, de uma ideia sem correspondência nas declarações públicas.

Contudo, a intervenção de Albuquerque dizia respeito aos parques de Câmara de Lobos, cuja ocupação total estava confirmada. Nas restantes declarações analisadas, relativas aos últimos dez anos, não encontrámos uma afirmação inequívoca do Governo Regional ou da MPE de que todos os parques empresariais da Madeira estivessem completamente ocupados.

Pelo contrário, as informações oficiais divulgadas em 2025 distinguiam claramente a situação dos diferentes parques e reconheciam a existência de capacidade disponível.

Assim, embora tenha fundamento naquilo que foi efectivamente dito pelo presidente do Governo, a ideia de que o Executivo anunciou o esgotamento de toda a rede regional não encontra confirmação nas fontes consultadas. É por essa diferença entre a expressão utilizada e o seu verdadeiro alcance que a afirmação é avaliada como imprecisa.