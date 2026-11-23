O novo regime de simplificação urbanística está a dificultar a vida a arquitectos, engenheiros e câmaras municipais. A crítica é de Manuel Rosa, que esta segunda-feira assumiu a presidência da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, considerando que o chamado Simplex se transformou num "Complex".

"Se o anterior era complicado, este é complicado ao quadrado, ao triplo, ou se calhar à enésima potência", afirmou, apontando a repetição desnecessária de informação, a complexidade dos termos de responsabilidade e as dificuldades na interpretação dos regulamentos.

O novo presidente da estrutura regional espera que haja alterações em breve, considerando que o objectivo deveria ser tornar a legislação "simples, prática e fácil de ser interpretada".

No mandato 2027/2029, Manuel Rosa pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior presidente, Susana Gouveia Neves, e reforçar a participação da Ordem nas decisões sobre arquitectura e habitação. Para isso, quer maior auscultação por parte dos órgãos de poder, nomeadamente do Governo Regional.

Sobre a crise habitacional, defende a recuperação dos edifícios devolutos nos centros urbanos e o regresso das cooperativas de habitação. "A solução começa por primeiro reabilitar o que está neste momento devoluto", sustentou, lembrando que a reabilitação pode custar cerca de 20% mais do que uma construção de raiz.

Manuel Rosa considera que cabe ao poder político criar incentivos e mecanismos legais que reduzam esses custos. Defende também o aproveitamento dos fundos europeus, que podem financiar 50% dos investimentos, e a recuperação das cooperativas como uma das respostas à falta de habitação.

"Não só, mas também", respondeu quando questionado se as cooperativas podem ajudar a resolver a crise, sublinhando a necessidade de criar condições para fixar os jovens e evitar a saída de profissionais qualificados da Região e do País.