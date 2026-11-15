Aviões privados na COP31 emitem mais carbono do que 10.000 pessoas

Mais de uma centena de aviões privados aterraram na primeira semana da COP31 em Antália, onde decorre a cimeira do clima, emitindo mais dióxido de carbono do que 10.000 pessoas no mesmo período.

"Há muita gente rica que vem a esta cimeira, há multimilionários e há muitos lobistas dos combustíveis fósseis", disse a especialista Mariana Paoli, da organização internacional Oxfam, à agência espanhola EFE.

"Formam, de facto, uma das maiores delegações", explicou a especialista da organização não-governamental (ONG) fundada no Reino Unido em 1942, e com sede internacional no Quénia.

A ONG criou o portal polluterjets.com, que regista a chegada de todos os jatos privados a Antália, no sul da Turquia, durante as duas semanas de duração da cimeira.

A origem e os dados de voo fornecem uma estimativa do volume de dióxido de carbono emitido nesses trajetos.

Uma avioneta proveniente da Alemanha, da Suíça ou de Espanha emite aproximadamente 10 toneladas de carbono em duas horas de voo, o equivalente à emissão de um cidadão médio do planeta durante dois anos de vida.

"Isto é a hipocrisia dos multimilionários: chegar em avião privado, algo que impulsiona o desastre do carbono e que trava o propósito da cimeira, em vez de o ajudar", considerou Paoli.

O registo inclui todas as aeronaves que aterram em Antália, sem que seja possível determinar se os passageiros se dirigem efetivamente à COP31, se o destino são hotéis superluxuosos da costa ou se se trata sequer de um voo médico.

Contudo, tendo em conta que a média de 2025 é de nove aviões privados por semana, é legítimo assumir que a esmagadora maioria dos 128 voos aterrados durante a primeira semana da COP31 pertence a participantes na cimeira.

Na terça-feira, dia da chegada da maioria dos chefes de Governo, registaram-se 31 aterragens, descendo para 28 no dia seguinte, enquanto na quinta-feira a cifra caiu para 19 e na sexta-feira para 14.

O carbono emitido por esses 128 voos contabilizados atinge as mil toneladas, o equivalente à contribuição de 10.000 pessoas durante este período, escreveu a EFE numa peça assinada pelo jornalista Ilya U. Topper.

Segundo a Oxfam, este valor já representa o dobro dos 66 voos registados nos 17 dias da COP30 em Belém (Brasil), no ano passado, que emitiram um total de 678 toneladas de CO2.

Paoli admitiu que para uma cimeira internacional como a COP é necessário viajar de avião, mas referiu que a diferença entre fazê-lo num voo de linha regular ou num jato privado é abismal.

"Este é um dos poucos espaços em que temos uma representação igualitária entre o Norte e o Sul global, um dos poucos em que realmente podemos impulsionar metas de justiça climática e de responsabilidade: quem mais polui deveria pagar por isso", defendeu.

"Não falamos apenas dos países ricos, mas também dos indivíduos ricos, que estão por detrás de muitos dos desastres que estamos a experienciar", insistiu.

A ativista propôs como uma solução impor um imposto especial sobre os aviões privados.

"Impor uma taxa aos jatos privados seria uma forma importante de fazer os poluidores pagar. E não é preciso esperar por um acordo internacional para isso: qualquer governo pode começar a fazê-lo no seu âmbito nacional", afirmou.

A medida deveria integrar um sistema de tributação fiscal de maior escala sobre a concentração de riqueza, direcionado sobretudo para as grandes petrolíferas.

Os lucros das grandes petrolíferas ultrapassaram os 100.000 milhões de dólares (90,7 mil milhões de euros, ao câmbio atual) apenas no terceiro trimestre deste ano, acrescentou a EFE.

A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) começou na segunda-feira e decorre até 20 de novembro, com a missão de acelerar a redução de emissões e financiar a adaptação dos países em desenvolvimento.