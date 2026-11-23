Portugal assinou hoje uma declaração conjunta com mais 13 países instando Myanmar (antiga Birmânia) a cumprir "a sentença vinculativa" do Tribunal Internacional de Justiça, para "fazer justiça" a vítimas e sobreviventes ao genocídio rohingya.

No texto, proposto pelo Reino Unido e subscrito por Portugal, como confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa, os chefes da diplomacia dos 14 países signatários reconhecem a sentença emitida na passada quinta-feira pelo Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) condenando o Estado de Myanmar por cometer genocídio em 2017 contra a minoria muçulmana rohingya no estado de Rakhine.

No caso apresentado pela Gâmbia contra Myanmar, nos termos da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, o TIJ "determinou que Myanmar incumpriu as obrigações que lhe cabem nos termos da Convenção sobre o Genocídio", escreveram.

"Salientamos que a decisão do Tribunal é vinculativa para Myanmar e instamos o país a cumprir integralmente as suas obrigações ao abrigo do Direito Internacional, incluindo a decisão do Tribunal", acrescentaram os subscritores da declaração, entre os quais o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, sublinhando que esta "representa um passo importante para a responsabilização e a justiça para as vítimas e os sobreviventes rohingya, bem como para todas as pessoas afetadas pelas atrocidades que continuam a ser cometidas em Myanmar".

"Os rohingya têm suportado anos de violência atroz, deslocações e perseguição. A decisão do Tribunal envia uma mensagem clara de que tais atos não podem ser cometidos impunemente. É essencial criar condições para o regresso voluntário, seguro, digno e sustentável dos refugiados rohingya a Myanmar", defenderam.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 14 países - Portugal, Austrália, Bélgica, Canadá, Chipre, Espanha, Estónia, Islândia, Letónia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Gâmbia, Reino Unido e República Checa - sublinharam ainda o seu "apoio inabalável" às vítimas das "atrocidades cometidas", "bem como a todo o povo de Myanmar e à sua luta por um futuro pacífico, democrático e inclusivo".

O TIJ, o principal órgão judicial da ONU, concluiu que milhares de civis rohingya - cerca de 10 mil - foram "assassinados de forma violenta durante operações de limpeza étnica" em 2017, como anunciou o juiz Yuji Iwasawa, que reconheceu também ataques por parte de rebeldes do Exército de Salvação Rohingya de Arakan (ARSA, na sigla em inglês) a postos de controlo militares e a civis.

O Reino Unido anunciou também hoje sanções contra cinco altos responsáveis militares de Myanmar, suspeitos, entre outras coisas, de "graves violações dos direitos humanos", que incluem o congelamento de bens e a proibição de viagens, com o objetivo de "aumentar a pressão sobre o Exército birmanês".

"A violência e as perseguições horríveis infligidas aos rohingya não podem ficar sem resposta. Após a decisão histórica do TIJ, o Reino Unido reconhece oficialmente o genocídio cometido contra os rohingya", declarou o chefe da diplomacia britânica, Ed Miliband, citado num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Mais cinco milhões de libras (seis milhões de euros) em ajuda humanitária serão disponibilizados para os rohingya no estado de Rakhine, e três milhões de libras (3,6 milhões de euros) serão destinados ao "acesso à justiça para os sobreviventes", indicou o Foreign Office.

Na quinta-feira, Londres tinha anunciado a expulsão do adido da defesa birmanês e convocado o encarregado de negócios do país, após a decisão do Tribunal da ONU sediado em Haia.

A porta-voz da presidência de Myanmar classificou como "injusta" a decisão, também criticada por Pequim.

França anunciou, no sábado, que vai solicitar a realização de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para analisar a situação em Myanmar, sublinhando que o cenário no país "sofreu uma grave deterioração após o golpe de Estado de 2021, com quase 100 mil mortos e quatro milhões de deslocados nos últimos cinco anos".