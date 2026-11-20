A seleção portuguesa de futebol, detentora do troféu, vai defrontar os Países Baixos nos quartos de final da Liga das Nações, jogando a primeira mão fora de casa, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Portugal visita os Países Baixos primeiro, entre 25 e 27 de março de 2027, e jogará a segunda mão em casa, a 28, 29 ou 30 do mesmo mês, reencontrando o adversário que bateu na final da primeira edição da competição, em 2019, no Estádio do Dragão (1-0).

A formação comandada por Jorge Jesus, que era cabeça série neste sorteio, venceu o Grupo A4, à frente de Noruega, Dinamarca e País de Gales, enquanto os neerlandeses foram segundos colocados no Grupo A2, atrás da Alemanha.

O sorteio dos quartos de final da quinta edição da prova continental ditou também os duelos Espanha-França, Noruega-Inglaterra e Bélgica-Alemanha.

Os vencedores apuram-se para a 'final four', que se realizará entre 09 e 13 de junho de 2027, em local a designar.

O emparelhamento das meias-finais também ficou definido neste sorteio, sendo que Países Baixos ou Portugal irão encontrar Espanha ou França e, no outro encontro, Noruega ou Inglaterra terão pela frente Bélgica ou Alemanha.