Cerca de 222 mil pessoas poderão ter morrido prematuramente em 2024 devido à exposição prolongada ao poluente atmosférico partículas finas (PM2.5), indica uma estimativa publicada esta segunda-feira pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

As PM2.5 são pequenas partículas, sólidas ou líquidas, em suspensão no ar e têm origem principalmente nas emissões de automóveis movidos a combustíveis fósseis e à queima em geral de combustíveis fósseis e a processos industriais.

Segundo uma análise divulgada pela AEA, as mortes estimadas deveram-se à exposição prolongada ao principal poluente atmosférico acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A estimativa refere-se a dados de 2024 e confirma uma tendência decrescente do número de mortes prematuras em toda a União Europeia (UE) atribuíveis à poluição por partículas finas.

Entre 2005 e 2024, as mortes prematuras atribuíveis a concentrações de PM2.5 acima do nível recomendado pela OMS (de cinco microgramas por metro cúbico) diminuíram 57,2% na UE, segundo os dados divulgados.

"Isto significa que a UE já está no bom caminho para atingir a meta do plano de ação UE2030 para a poluição zero, de reduzir em 55% o número de mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica", diz a AEA, alertando que são necessárias ainda mais medidas para continuar a redução e chegar à meta de 2050 com níveis de poluição inofensivos para a saúde humana.

A análise da AEA indica que os países do leste e sudeste europeu são os que sofrem maiores impactos da poluição atmosférica na saúde, devido a elevados níveis de poluição.

A redução que se tem verificado, acrescenta a agência europeia, deve-se a diversas políticas, que contribuíram para uma redução de 42,5% nas emissões totais de PM2.5 primárias (emitidas diretamente para a atmosfera) entre 2005 e 2024.

Nesse período, as emissões provenientes do aquecimento residencial, a maior fonte de PM2.5 primárias, diminuíram 35,1% e aconteceram também reduções significativas nos outros dois principais setores emissores: transportes, 61,5%; e indústria, 47,3%.

As emissões de gases precursores, que levam à formação de PM2.5 secundário na atmosfera, também diminuíram: 85,7% para o dióxido de enxofre (SO2), 54,3% para os óxidos de azoto (NOx) e 18,0% para o amoníaco (NH3).

A AEA destaca que além dos impactos diretos em doenças como asma, há outras doenças também que são agravadas com as partículas finas, como a cardiopatia isquémica e o cancro do pulmão.

Na sua página na internet a AEA explica que o número estimado de mortes prematuras aumentou (em 2024 e em outros anos) mas foi devido a uma atualização da metodologia usada.