Portugal está entre os oito países da União Europeia (UE) abrangidos por uma investigação formal da Comissão Europeia à Coca-Cola por suspeitas de práticas anticoncorrenciais no mercado dos refrigerantes gaseificados e das bebidas desportivas, anunciou hoje a instituição.

"A Comissão Europeia abriu uma investigação formal em matéria de concorrência para avaliar se a Coca-Cola Europacific Partners [CCEP] violou as regras de concorrência da UE através de obstáculos ao comércio transfronteiriço de refrigerantes gaseificados e bebidas desportivas e de recusa em permitir que determinados clientes grossistas negoceiem a aquisição destes produtos numa base multinacional, abrangendo vários países", divulga o executivo comunitário em comunicado.

Em causa está uma das duas maiores empresas engarrafadoras europeias, com sede no Reino Unido, que fornece bebidas das marcas da The Coca-Cola Company e "comercializa produtos destas marcas, bem como de outras, na Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suécia", destaca a instituição.

Em concreto, Bruxelas diz estar "preocupada com a possibilidade de a CCEP ter abusado da sua posição dominante no fornecimento grossista de refrigerantes gaseificados e bebidas desportivas a clientes do canal de distribuição para consumo fora do estabelecimento, como supermercados e outros espaços de retalho".

Estes clientes são empresas que vendem produtos destinados a ser consumidos fora das suas instalações, como supermercados e outros estabelecimentos de retalho, por oposição a restaurantes, hotéis e cafés.

Segundo a Comissão Europeia, uma das suspeitas consiste em condicionar a concessão de descontos nos preços grossistas à garantia de que os produtos não seriam exportados para outros Estados-membros.

Bruxelas vai também investigar se a empresa promoveu diferenças na apresentação dos produtos entre mercados nacionais, nomeadamente através de embalagens com capacidades distintas, com o objetivo de restringir o comércio entre países.

Outra das práticas sob análise diz respeito à eventual concessão de incentivos a clientes grossistas em Espanha para limitar as importações de refrigerantes gaseificados.

A investigação pretende, ainda, determinar se a CCEP recusou a possibilidade de determinados clientes negociarem a aquisição de bebidas para vários países em simultâneo, mantendo negociações separadas em cada mercado nacional.

A Comissão Europeia considera que, caso sejam comprovadas, estas práticas poderão constituir um abuso de posição dominante, em violação do artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Em causa está a possibilidade de estas práticas contribuírem para a divisão do mercado único segundo as fronteiras nacionais, dificultando a livre circulação de mercadorias e limitando a concorrência.

"As pessoas em toda a Europa consomem bebidas não alcoólicas todos os dias. No entanto, não deveriam ter de pagar mais simplesmente por viverem num país da UE em vez de outro", afirma citada pelo comunicado a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Teresa Ribera.

Em março de 2025, a Comissão Europeia realizou inspeções sem aviso prévio nas instalações da empresa em vários países da UE.

O executivo comunitário vai agora realizar uma investigação aprofundada, atribuindo-lhe caráter prioritário, ressalvando que a abertura do processo não determina o seu desfecho.