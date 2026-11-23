A Casa do Povo da Calheta vai disponibilizar, a partir de Janeiro de 2027, aulas de música em cinco instrumentos: acordeão, bandolim, viola, piano e saxofone. As inscrições já se encontram abertas, mas são limitadas.

A iniciativa destina-se tanto a quem pretende dar os primeiros passos na aprendizagem musical como a pessoas que desejam aprofundar conhecimentos e desenvolver competências na execução de um instrumento.

Com esta oferta formativa, a instituição pretende proporcionar à comunidade uma oportunidade de contacto com a música e de valorização das capacidades artísticas, incentivando a aprendizagem e a expressão musical.