O coronel Musa Paulino prepara-se para deixar o comando do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), na Madeira. O oficial tem agendada para quarta-feira, 25 de Novembro, uma audiência de cumprimentos de despedida com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, pelas 15 horas, no Palácio de São Lourenço, de acordo com a agenda oficial daquela entidade.

Musa Paulino assumiu a liderança do RG3 em Novembro de 2024, sucedendo ao coronel João Bernardino, numa cerimónia que contou com a presença do tenente-general Rui Ferreira, Comandante das Forças Terrestres, e de diversas entidades regionais.

Antes de assumir o comando da unidade militar sediada na Madeira, o coronel desempenhava funções na Direcção de Serviços de Planeamento Estratégico, onde, desde Junho de 2023, exercia o cargo de coordenador da Área Política de Emprego de Forças Nacionais Destacadas.

A sua nomeação para o RG3 contemplava uma comissão de serviço de dois anos, período que agora se aproxima do fim. A audiência de despedida no Palácio de São Lourenço constitui, assim, um sinal institucional da conclusão do seu ciclo de comando na Zona Militar da Madeira.