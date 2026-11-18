As Nações Unidas alertam que cerca de 3,7 mil milhões de pessoas vivem em 51 países em desenvolvimento que gastam mais com juros da dívida pública do que com investimentos em educação ou saúde.

"Os países em desenvolvimento pagaram quase 1 bilião de dólares [900 mil milhões de euros] em juros da dívida pública em 2025, quase o triplo do nível de 2010", afirma a ONU Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) num relatório sobre a dívida pública dos países em desenvolvimento.

No relatório, intitulado Um Mundo de Dívida, a UNCTAD defende que o aprofundamento da atividade da Plataforma dos Mutuários é "uma das ações globais necessárias para reduzir o custo estruturalmente elevado do endividamento" dos países em desenvolvimento, em particular dos africanos.

"Reduzir a diferença entre o custo do endividamento dos países mais ricos e o fardo para as economias em desenvolvimento podia poupar aos países mais pobres cerca de 500 mil milhões de dólares [450 mil milhões de euros] em juros", o suficiente para financiar 1,3 milhões de centros de saúde primários ou garantir uma alimentação nutritiva e diversificada a 1,6 mil milhões de crianças por ano, detalha.

A organização refere que estes países enfrentaram sucessivos choques económicos nos últimos anos, desde a pandemia de covid-19 até à invasão da Ucrânia pela Rússia e, mais recentemente, à guerra no Médio Oriente, conflitos que tiveram um forte impacto nos preços dos fertilizantes e dos combustíveis e contribuíram para a subida da inflação.

"A dívida devia ajudar os países a investir no seu futuro, mas em muitos países em desenvolvimento, o custo de servir a dívida externa é agora maior do que os fluxos financeiros de entrada", assinala o relatório, que identifica uma mudança estrutural: desde 2022, os pagamentos de juros excedem os novos empréstimos concedidos aos países em desenvolvimento.

Isto significa, salientam os economistas da UNCTAD, que o financiamento externo já não está a garantir recursos adicionais para o desenvolvimento e está, pelo contrário, a tornar estes países cada vez mais dependentes do financiamento interno, que é crescentemente mais caro.

A UNCTAD refere ainda que a dívida pública mundial atingiu os 111 biliões de dólares em 2025, cerca de 100 biliões de euros, mais do dobro do registado em 2010, e salienta que, apesar de os países mais ricos serem responsáveis por cerca de dois terços do total, "a dívida cresceu muito mais depressa nos países em desenvolvimento".

Segundo o relatório, estes países pagam, em média, juros de 5,2%, mais do dobro dos 2,2% suportados pelos países desenvolvidos.

Entre as soluções e recomendações apontadas pelos analistas da UNCTAD está o aprofundamento da Plataforma dos Mutuários, um mecanismo criado na Conferência de Sevilha sobre o Financiamento do Desenvolvimento, em 2025, que pretende unir os países mutuários numa voz comum sobre a arquitetura financeira global.

A nível internacional, a UNCTAD destaca prioridades que passam por inverter a tendência de declínio da ajuda pública ao desenvolvimento, alargar o crédito concedido pelos bancos multilaterais e regionais de desenvolvimento e aumentar a assistência técnica para reforçar as capacidades nacionais.

A nível nacional, a organização apela ao reforço da gestão macroeconómica e das instituições públicas, à melhoria das estruturas das carteiras de dívida e a uma maior utilização de instrumentos financeiros inovadores.