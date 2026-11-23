A francesa Gisèle Pelicot, figura global da luta contra a violência sexual, disse hoje estar "profundamente chocada" e "humilhada" pelo uso, sem o seu consentimento, de fotografias suas nua para promover um livro sobre o crime que sofreu.

Pelicot testemunhou publicamente sobre as violações que sofreu entre 2011 e 2020 praticadas por 49 homens recrutados pelo seu ex-marido, quando estava inconsciente sob efeito de ansiolíticos. O seu ex-marido foi condenado a 20 anos de prisão em dezembro de 2024, em Avignon (sul), após um julgamento com repercussões mundiais.

"Estou profundamente chocada com o facto de imagens pertencentes à minha mais íntima privacidade poderem ser exibidas e exploradas para fins comerciais", afirmou hoje Gisèle Pelicot num comunicado enviado à BFMTV.

E acrescentou: "recuso-me a deixar que a minha privacidade se torne apenas num argumento publicitário".

Para promover o ensaio 'Dominação: Becos sem saída de uma história de sucesso', a editora, Tinbad, terá enviado, segundo o jornal satírico Le Canard enchaîné, fotos e vídeos pornográficos de Gisèle Pelicot, tirados pelo seu ex-marido, para certos meios de comunicação.

A AFP não foi destinatária deste livro, assinado pela psicanalista Sabine Prokhoris, nem do seu material promocional.

Num comunicado publicado no seu site, a editora Tinbad pediu desculpa, lamentou a "comunicação infeliz", mas afirmou que "não foram enviadas imagens de violação nem vídeos pornográficos" à imprensa, mas não nega envio de fotos nuas.

"Hoje, encontro-me novamente humilhada, exposta e magoada. Como se o julgamento não bastasse!", sublinhou Pelicot à BFMTV, assegurando que utilizará "todos os procedimentos necessários contra a editora Tinbad e contra o autor deste livro".

Pelicot anunciou que irá interpor ações legais contra a editora Tinbad por divulgar imagens íntimas feitas sem o seu consentimento no contexto da promoção de um livro.

Em declarações ao semanário, Christelle Mercier, editora e responsável pela Tinbad, admitiu não ter obtido a autorização de Pelicot para divulgar tais imagens, que, segundo ela, foram distribuídas para provar que Pelicot "não era nem santa nem completamente inocente".

No entanto, a equipa jurídica da vítima atacou duramente a editora e criticou firmemente esta decisão. "Usar imagens íntimas de um processo criminal para promover um livro que questiona um processo judicial em que todos os envolvidos foram julgados parece-me desprezível", disse Stéphane Babonneau, advogado de Pelicot, em declarações ao jornal 'Libération'.

Contactada pela agência de notícias francesa AFP, Sabine Prokhoris, autora do livro, remeteu para um comunicado em que indica que "a responsabilidade total" é da sua editora pela comunicação "inadequada" à volta do seu livro, cujo "assunto não é o caso denominado 'Pelicot' mas o exame crítico da noção de dominação".

Segundo a contra capa, este ensaio chama a "refletir livremente" sobre a noção de dominação, qualificada de "peça central da doutrina #MeToo" e "frequentemente invocada para impor a 'evidência' indiscutível da situação da 'vítima'".

"Estas situações psíquicas, fundamentalmente ambíguas, envolvem cada um dos parceiros de forma igualmente responsável, embora não simétrica", escreveu.

No seu comunicado, as edições Tinbad anunciam que não procederão a qualquer "retirada do livro", já 280 exemplares em circulação.

Gisèle Pelicot foi vítima das violações organizadas durante uma década, na sua residência, pelo ex-marido, Dominique Pelicot.

O livro será publicado a 26 de novembro.