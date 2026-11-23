O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, poderá abandonar um potencial processo de reintegração do Reino Unido na União Europeia (UE) devido aos numerosos obstáculos internos e externos, avisaram hoje vários analistas em Londres.

Apesar de Burnham ter manifestado preferência pessoal por um regresso do país à União Europeia, o politólogo Anand Menon acredita que o líder trabalhista poderá recuar.

"Continuo a achar que está longe de ser um dado adquirido que adiramos num futuro próximo, em parte porque, do ponto de vista político, é bastante fácil prever um cenário em que tentemos aderir e acabemos por perder o referendo", explicou.

O diretor do centro de estudos 'UK in a Changing Europe' (UKICE) considera que as sondagens que indicam que a maioria de britânicos é favorável a um regresso do Reino Unido à UE ainda não são conclusivas.

"Penso que o povo britânico vai punir um governo que der a impressão de se estar a concentrar numa questão que não é prioritária", avisou, acrescentando que "é possível que o Andy Burnham desista".

Outro analista do UKICE, Joel Reland, aludiu para divisões no governo e no Partido Trabalhista sobre este tema, e salientou que são necessários referendos ou grandes maiorias parlamentares em França, Irlanda e Alemanha e, na Bélgica, o acordo de todos os parlamentos regionais para a adesão de um novo membro da UE.

"Há muitos obstáculos no caminho. Nada disto é simples", disse Reland.

Os dois especialistas em questões europeias falavam num encontro com jornalistas estrangeiros falara discutir os resultados da segunda cimeira Reino Unido-UE, que decorreu na sexta-feira em Bruxelas.

Londres e Bruxelas anunciaram um pacote de acordos para reduzir as barreiras ao comércio de alimentos, interligar os mercados de carbono e criar um regime de mobilidade juvenil.

Por concluir ficaram as negociações sobre o valor das propinas a pagar por estudantes europeus nas universidades britânicas.

Atualmente, os estudantes britânicos pagam até 9.800 libras por ano (11.700 euros), enquanto os estudantes internacionais, incluindo europeus, podem pagar até 70 mil libras (84 mil euros) anualmente.

A professora de Direito Europeu na Universidade de Cambridge, Catherine Barnard, vincou que, "até que se chegue a um acordo sobre as propinas, as outras três medidas não serão implementadas".

"As propinas tornaram-se uma questão verdadeiramente delicada, sobretudo para as universidades, uma vez que estas enfrentam grandes dificuldades financeiras", sustentou.

Menon referiu que, mesmo assim, algumas universidades querem receberem mais estudantes europeus, e acredita que "o governo britânico vai ceder" porque "não tem outra hipótese".