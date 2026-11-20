As Mulheres Socialistas da Madeira exigem ao Governo Regional o reforço urgente das respostas de saúde mental dirigidas a crianças e jovens, alertando para a escassez de pedopsiquiatras na Região e para as dificuldades sentidas pelas famílias no acesso a acompanhamento especializado. Esta posição foi assumida numa nota de imprensa divulgada na manhã desta sexta-feira, Dia Mundial dos Direitos da Criança.

A propósito desta efeméride, a estrutura feminina do PS considera que a falta de profissionais especializados compromete a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde e pode atrasar diagnósticos e tratamentos que exigem intervenção precoce. Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, manifesta preocupação com uma realidade que, segundo refere, é reconhecida pela própria tutela. "Não podemos aceitar que a falta de profissionais especializados coloque em causa o direito das crianças à saúde. Na saúde mental, o tempo é determinante. Adiar um diagnóstico ou um tratamento pode significar o agravamento de problemas que exigem intervenção precoce", afirma a dirigente.

As Mulheres Socialistas lembram que o artigo 24.º da Convenção sobre os Direitos da Criança consagra o direito de todas as crianças ao melhor estado de saúde possível e ao acesso a cuidados médicos, defendendo que esse princípio tem de ser acompanhado por respostas concretas dos serviços públicos.

Outra das preocupações levantadas pelas Mulheres Socialistas prende-se com o impacto da insuficiência de respostas públicas nas famílias, sobretudo nas mulheres que assumem o papel de cuidadoras. A estrutura socialista considera que, nos casos mais graves de doença mental infantil e juvenil, a falta de acompanhamento adequado acaba por transferir para as famílias uma responsabilidade que deveria ser também assegurada pelos serviços públicos.

Essa realidade, alerta Cátia Vieira Pestana, tem consequências na saúde, na autonomia económica e na vida profissional das mulheres, particularmente das mães. "O Governo Regional não pode continuar a deixar às mulheres a responsabilidade de compensar as falhas dos serviços públicos", defende.

Perante este cenário, as Mulheres Socialistas apresentam um conjunto de reivindicações ao executivo madeirense, defendendo o reforço do número de pedopsiquiatras no Serviço Regional de Saúde e a formação e valorização das equipas multidisciplinares. A estrutura reclama igualmente a implementação de estratégias de prevenção nas escolas e na comunidade, bem como a criação de respostas adequadas de acompanhamento e internamento para crianças e jovens com problemas de saúde mental.

Entre as medidas reivindicadas está ainda o reforço do apoio às famílias cuidadoras, incluindo a disponibilização de serviços de descanso do cuidador, de forma a evitar que o acompanhamento permanente das crianças recaia exclusivamente sobre os familiares. "O direito à saúde não pode depender da capacidade económica das famílias, nem o cuidado das crianças pode continuar a ser assegurado sobretudo à custa dos direitos das mães", sublinha Cátia Vieira Pestana.

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira conclui que garantir cuidados especializados e apoiar quem cuida é uma responsabilidade do poder público, defendendo que os direitos das crianças exigem «decisões políticas, investimento e respostas concretas», e não apenas declarações de intenção.